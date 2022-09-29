ننشر استعدادات مدارس القليوبية لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد |تفاصيل

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة لعدداً من المدارس بـ ٨ مُدن (بنها،كفرشكر، طوخ، قها، قليوب، حي غرب وشرق شبرا الخيمة ،الخصوص) بعدد ١٦مدرسة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، المقرر أن يبدأ في الأول من شهر أكتوبر لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.



محافظ القليوبية يتابع جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى

وقال محافظ القليوبية ان الجولة تأتي ضمن خطة المحافظة لمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، ومتابعة إجراءات استلام المدارس الجديدة، وتوفير المرافق بها، والانتهاء من إجراءات تطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد، وإجراء الصيانة اللازمة لباقي المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية، حفاظاً على صحة التلاميذ من الأمراض، علاوة على استمرار توفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس.

تكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس

وقام " الهجان" بتفقد أروقة المدارس من فصول دراسية ودورات مياه ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات، والمناطق الخضراء داخل المدارس، مُبدياً بعض ملاحظاته بالإهتمام بالنظافة العامة لدورات المياه، والفصول الدراسية، والاهتمام بالمناطق المنزرعة وتهذيبها أولاً بأول لإضفاء مظهر جمالي للمدارس، مع ضرورة نشر التوعية للطلاب بالحفاظ على المناطق الخضراء والمساهمة في إظهارها دوماً بشكل حضاري لائق، مشدداً على إستكمال أعمال الصيانة البسيطة مثل أعمال الكهرباء وإضاءة وتنظيف زجاج الفصول.

وأكد "محافظ القليوبية" أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لافتاً بجاهزية إستقبال (١,٥٤٢,٧٩٢) طالباً وطالبة على مستوى المحافظة، بإجمالي عدد فصول (٣٠٨,٢٦٢)، في (٢,٦١١) مدرسة، بإجمالي معلمين وإداريين (٨٦,٥١٨)، في مختلف المراحل التعليمية من التعليم الأساسي والتعليم الإعدادي والثانوي العام والتعليم الفني (الزراعي والتجاري والصناعي) على مستوى المحافظة.

وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بأن (43) مدرسة تم افتتاحها هذا العام وجاري استكمال التجهيزات، و الإنتهاء من توصيل المرافق لمدرستي (عرب صبيح الإبتدائية ومدرسة عبد الرحمن عويس الإبتدائية بإدارة شبين القناطر).

تشكيل لجان من التعليم لمتابعة سير العمل بالمدارس

وفي السياق ذاته أشارت مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه تم تشكيل لجان من المديرية لمتابعة كافة القرارات الوزارية، والمرور على جميع المدارس لمتابعة سير اليوم الدراسي بنطاق المحافظة، كما تم التنبيه على مديري المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة، ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي.

توجيهات بتفعيل دور الأنشطة التربوية داخل المدارس

ووجه "المحافظ" بأهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية، بمختلف أنواعها ( الرياضية والفنية والعلمية والثقافية)، والعمل على اكتشاف الموهوبين وصقل وتنمية مهاراتهم، مع إستمرار تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة، علاوة على متابعة وصول وتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ بداية من أول يوم لانتظام الدراسة، مُشيراً إلى أهمية استمرار وضع الخطط المستقبلية للنهوض بمنظومة التعليم داخل المحافظة، مؤكداً أننا جميعاً نعمل كفريق عمل واحد، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة.

وعلى هامش الجولة تابع "محافظ القليوبية" تنفيذ مشروع النصب التذكاري بجوار مديرية الطرق بمدينة بنها، وشدد " المحافظ" على تسريع وتيرة العمل لتسليم المنطقة قبل أعياد أكتوبر المجيدة ، علاوة علي تشكيل لجنة ومراجعة الجدارية من حيث اللغة والأسماء، لتلافي أي خطأ قبل وضعها.

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