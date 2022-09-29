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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. توزيع مستلزمات المدارس للطلاب بالإسماعيلية ومراكز أبوصوير والقصاصين

خلال المبادرة
خلال المبادرة

نظمت مؤسسة حياة كريمة فاعلية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمركز ومدينة الإسماعيلية ومراكز ابوصوير والقصاصين وذلك ضمن مبادرة راجعين نتعلم بمحافظة الاسماعيلية .

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وقد أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة راجعين نتعلم لسداد  مصروفات المدارس وتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر، بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس، إيمانا بالدور الذي يقع على عاتقها، وفي إطار الدور المجتمعي للمؤسسة .

 

 


أوضحت حياة كريمة في بيانها، أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنه يجرى عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم، في أكثر من 20 محافظة، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول الي الفئات المستحقة وتقديم الاف الخدمات التعليمية المختلفة.

 


وأكدت المؤسسة أن مبادرة «راجعين نتعلم» تأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيرة إلى معايير الاستفادة من المبادرة، على رأسها أن يكون الطالب من خارج الفئات المعفاة من سداد المصروفات.


وأشارت المؤسسة إلى وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية، بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية .

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