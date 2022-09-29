مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن انتقل البرازيلي مارسينهو دا سيلفا لاعب فريق كاواساكي فرونتال الياباني إلي النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “البرازيلى مارسينهو دا سيلفا يوقع للأهلي بالأمس عبر الإيميل مقابل مليون و٧٠٠ ألف دولار”.



​وكان الأهلي أعلن تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي سافيو بجانب شادي حسين ومصطفى سعد ميسي ثنائي فريق سيراميكا كليوباترا.

وانتظم مصطفى سعد “ميسي"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول مع الفريق بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأوليمبي خلال معسكره الأخير.