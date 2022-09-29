عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش هسكت عن حقي .. شاعر يهدد إليسا

إليسا
إليسا

هدد الشاعر أحمد ماضي المطربة اللبنانية إليسا أنه لم يتناسى حقه الأدبي والمادي عن أغنيته معها أنا وبس التى طرحتها فى ألبومها الأخير دون حصوله على مقابلها المادي.

وأضاف أحمد ماضي خلال حلوله ضيفًا على برنامج عرب وود على قناة روتانا سينما أنه طلب من إليسا عدم طرح الأغنية، إلا بعد حصوله على المقابل المادي الخاص بها إلا أنها أخلت بالوعد وطرحتها وهو ما جعل ماضي يحرر محضر ضدها من أجل الحصول على حقه المادي بالطرق القانونية.
 


وتابع ماضي قائلا: "كان يجب على إليسا فى أخر ظهور لها أن تتحدث عني بشكل إيجابي إلا نها تحدثت عني بطريقة غير لائقة وطلعت السواد اللى جواها فأنا مش هسكت عن حقي".
 

سبب إلغاء إليسا حفلها الأخير فى لبنان


كشفت الفنانة إليسا عن سر الغاء حفلها الجديد فى لبنان والذى كان من المقرر أن يقام فى بيروت غدا الخميس.

 وقالت إليسا فى مداخلة هاتفية ببرنامج “et بالعربى” : “أن سبب إلغاء هذا الحفل هو عدم التنظيم المتفق عليه من قبل المدعو شيرين يسر”

 وأضافت إليسا : “أنا مش برد دايمًا ولكن لما الموضوع يتعلق بـ Image تبعي يبقى لازم أرد”.

إليسا تصدر بيان ضد زياد برجي وأحمد ماضي

من ناحية أخرى أصدرت الفنانة إليسا بيانا عبر حسابها على فيسبوك بعد تعدي زياد برجي على الملكية الفكرية والأدبية لأغنية أنا وبس. 

وأكدت أن زياد برجي وأحمد ماضي قدما تنازلات عن حقوق ملكية الأغنية وأكدت أن لديها مستندات تؤكد عدم شرعية نشر أغنية وبطير، وأنها أيضا ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا التعدي. 

 

طرح الفنان زياد برجي أغنيته الجديدة “ وبطير” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك بعد ان قامت الفنانة اليسا بطرح الأغنية ذاتها قبل أيام . وانقسم الجمهور بعد طرح الأغنية إلى فريقين ، حيث بدأت المقارنات بين أداء كل من إليسا وزياد برجي ، وقد هاجم بعضهم الأخير على طرحه الاغنية ذاتها مرة أخري بعد أن قدمتها إليسا بصوتها ، بينما أثنى البعض على إدائه .

الشاعر أحمد ماضي أزمة أحمد ماضي وإليسا أخبار أحمد ماضي أغنية أنا وبس اخبار اليسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

غرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين.. تطبيق غلق المحلات التجارية خلال ساعات |تفاصيل

موضوعات متعلقة

3 مسابقات رسمية بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية

مديرة مهرجان الموسيقى العربية عن غياب نداء شرارة : اعتزلت الغناء

فتح باب الحجز على حفلات مهرجان الموسيقى بـ الأوبرا

هاني شاكر وصابر الرباعي وأصالة.. أبرز نجوم حفلات مهرجان الموسيقى العربية

بمشاركة 99 فنانا عربيا.. تعرف على حفلات مهرجان الموسيقى العربية وموعد الافتتاح

أول دراما غنائية استعراضية.. Sproductions تُطلق الإعلان الرسمي لمسلسل مجنونة بيك

بعد خلعها الحذاء أمام جمهورها.. مواقف غريبة لـ أصالة على المسرح

جينا.. طرح الأغنية الدعائية لفيلم أشباح أوروبا

ترشيحاتنا

12 مادة والنتيجة بالالوان|معلومات هامة عن نظام الدراسة لرابعة و خامسة ابتدائي

ضوابط التبرع بالأعضاء من شخص حي إلى آخر.. خالد الجندي يجيب

عالم أكثر عدلا.. بوتين يحذر من مذبحة دموية يشنها الغرب بالدول المستقلة

لم نستطع إنقاذه.. زوج شقيقة صيدلي حلوان يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

لحل أزمة التدفئة.. وزراء فرنسا يلجأون لحيلة استبدال البدلات

بعد مصادرة 1000 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية..الحبس سنة عقوبة غش الأغذية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تبرعها بفستانها.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين | شاهد

وفاة 4 طلاب بكلية الطب.. حكاية ليلة حزينة وصراخ وعويل لأهالي الشرقية

نشرة المرأة| إطلالات أثارت ضجة لـ ريم مصطفى بعد عمليات التجميل.. ومشاهير أصيبوا بأمراض القلب أبرزهم هيثم أحمد زكي

مع التقلبات الجوية.. هاني الناظر يضع روشتة لرفع المناعة

فيديو

مش أي حد هيشتغل مدرس ومصير البابل شيت .. ومفاجأة بمنهج رابعة إبتدائي

هبوط حاد في الذهب والدولار يصعد بجنون | تفاصيل أسعار اليوم.. تغطية

بنات النجوم بقوا عرايس.. ابنتا محمد رمضان وريهام حجاج أبرزهن| فيديوجراف

أزمة جديدة بسبب الدواجن وتوقعات صادمة للأسعار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ