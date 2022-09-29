مش هسكت عن حقي .. شاعر يهدد إليسا

هدد الشاعر أحمد ماضي المطربة اللبنانية إليسا أنه لم يتناسى حقه الأدبي والمادي عن أغنيته معها أنا وبس التى طرحتها فى ألبومها الأخير دون حصوله على مقابلها المادي.



وأضاف أحمد ماضي خلال حلوله ضيفًا على برنامج عرب وود على قناة روتانا سينما أنه طلب من إليسا عدم طرح الأغنية، إلا بعد حصوله على المقابل المادي الخاص بها إلا أنها أخلت بالوعد وطرحتها وهو ما جعل ماضي يحرر محضر ضدها من أجل الحصول على حقه المادي بالطرق القانونية.





وتابع ماضي قائلا: "كان يجب على إليسا فى أخر ظهور لها أن تتحدث عني بشكل إيجابي إلا نها تحدثت عني بطريقة غير لائقة وطلعت السواد اللى جواها فأنا مش هسكت عن حقي".



سبب إلغاء إليسا حفلها الأخير فى لبنان



كشفت الفنانة إليسا عن سر الغاء حفلها الجديد فى لبنان والذى كان من المقرر أن يقام فى بيروت غدا الخميس.

وقالت إليسا فى مداخلة هاتفية ببرنامج “et بالعربى” : “أن سبب إلغاء هذا الحفل هو عدم التنظيم المتفق عليه من قبل المدعو شيرين يسر”

وأضافت إليسا : “أنا مش برد دايمًا ولكن لما الموضوع يتعلق بـ Image تبعي يبقى لازم أرد”.

إليسا تصدر بيان ضد زياد برجي وأحمد ماضي

من ناحية أخرى أصدرت الفنانة إليسا بيانا عبر حسابها على فيسبوك بعد تعدي زياد برجي على الملكية الفكرية والأدبية لأغنية أنا وبس.

وأكدت أن زياد برجي وأحمد ماضي قدما تنازلات عن حقوق ملكية الأغنية وأكدت أن لديها مستندات تؤكد عدم شرعية نشر أغنية وبطير، وأنها أيضا ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا التعدي.

طرح الفنان زياد برجي أغنيته الجديدة “ وبطير” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك بعد ان قامت الفنانة اليسا بطرح الأغنية ذاتها قبل أيام . وانقسم الجمهور بعد طرح الأغنية إلى فريقين ، حيث بدأت المقارنات بين أداء كل من إليسا وزياد برجي ، وقد هاجم بعضهم الأخير على طرحه الاغنية ذاتها مرة أخري بعد أن قدمتها إليسا بصوتها ، بينما أثنى البعض على إدائه .