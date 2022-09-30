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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اكتشاف ثلاجة قديمة ترجع إلى الحضارة الرومانية.. كيف استطاعوا تنفيذها ؟

ثلاجة خزفية.. Image
ثلاجة خزفية.. Image credit: P. Dyczek

قادت الصدفة فريقا من علماء الآثار أثناء التنقيب في قلعة نوفاي الرومانية، وعثروا بالصدفة على ثلاجة قديمة.

وفقا لموقع "هيرتاج ديلي" كانت المنطقة ضمن حصون الفيلق الروماني على طول حدود الإمبراطورية ، وتشكل جزءًا عسكريا هاما على طول نهر الدانوب ، في شمال بلغاريا.

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لكن في عام 86 بعد الميلاد ، تم تقسيم مقاطعة مويسيا وأصبحت نوفاي ، مع دوروستوروم ، واحدة من قاعدتين عسكريتين داخل حدود مويسيا.

وتم تشييد القلعة لأول مرة خلال القرن الأول الميلادي وكانت بمثابة قاعدة لعمليات الحملات الرومانية ضد القبائل البربرية خلال حروب تراجان في داتشيان في أوائل القرن الثاني الميلادي ، وأثناء حملات موريس في البلقان خلال الفترة البيزنطية في الفترة من القرن السادس إلى الخامس الميلادي .

على مدى العقود العديدة الماضية ، تم حفر القلعة من قبل باحثين من بولندا وبلغاريا ، مع المشروع الحالي بقيادة البروفيسور بيوتر ديتشيك من جامعة وارسو.

العثور على ثلاجة قديمة

خلال أعمال التنقيب الحالية ، وجد الفريق حاوية مصنوعة من ألواح خزفية تحت الأرض اتضح أنه يستخدمها سكان الحصن كـ "ثلاجة" لتخزين الطعام.

داخل الحاوية ، وجد الفريق قطعًا من الأواني الخزفية وشظايا عظام صغيرة ، بالإضافة إلى فحم ووعاء يقترح الفريق أنه ربما كان بمثابة رقيب لطرد الحشرات بعيدًا.

في وقت سابق من هذا العام، عثر علماء الآثار في نوفاي أيضًا على كنز من العملات المعدنية التي كانت موجودة في طبقات من فترة غارة القوط في منتصف القرن الثالث الميلادي حتى بداية عهد قسطنطين الكبير ، وكذلك كلها. خيوط من الجدران وبقايا منزل روماني يحتوي على ملاعق وأوزان صيد وشظايا أواني خزفية.

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