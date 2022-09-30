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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيرمونت والاستقالة .. تصريحات وكواليس وأسرار من حلمي طولان في حلقة خاصة

حلمي طولان
حلمي طولان

أطلق الكابتن حلمي طولان، المدير الفني السابق لنادي إنبي، عدة تصريحات نارية، في لقاء مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، نرصدها في سياق التقرير التالي :

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حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

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أزمة ابنه وسر حياته.. إيمان أبوطالب تستضيف حلمي طولان.. الجمعة

 

قضية فيرمونت

تحدث الكابتن حلمي طولان، المدير الفني السابق لنادي إنبي، عن القضية المعروفة إعلاميا بـ «فيرمونت» والذي كان متهما فيها نجله، وهي المرة الأولى الذي يعلق فيها نجم الزمالك السابق على ما حدث بعد إخلاء سبيل ابنه.

وقال الكابتن حلمي طولان إن: الناس كانت مكسوفه تكلمني في الموضوع، كما أن الأمر كان صدمة كبيرة بالنسبة لي حتى تم انجلاء الدعوى والتي بموجبها لا يوجد اتهام لابني من الأساس في هذه القضية. 


وأضاف طولان أن موقف نادي انبي كان يدرس حيث ذهب للمسؤولين عن النادي وطلب منهم تقديم استقالته رفعا للحرج عن الفريق وإدارته ولكنهم رفضوا وقالوا له شوف انت عاوز نساعدك ازاي  

 


ميدو أفضل فنيا من صلاح 100 مرة

أطلق الكابتن حلمي طولان، المدير الفني السابق لنادي انبي، تصريحا ناريا، حيث أكد أن أحمد حسام ميدو «أفضل فنيا 100 مرة من النجم المصري محمد صلاح» على حد زعمه.

وقال نجم نادي الزمالك إن أحمد حسام ميدو، لديه إمكانيات فنية ضعف إمكانيات النجم العالمي محمد صلاح 100 مرة. 

كما علق الكابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك الاسبق على أزمته مع المهندس يحيي الكومي رئيس نادي الاسماعيلي قائلا ' فوجئت بأن الكومي يصدر تصريحات يقول فيها بأن الاسماعيلي لا يحتاج خدماتي حاليا فرديت عليه وقلت أنني لا افكر في تدريب الاسماعيلي في ظل قيادة الكومي.


وعن أسباب تراجع نتائج الاسماعيلي قال طولان أن النادي ضحية ادارته وخلال الحلقة الخاصة كشف طولان العديد من الأسرار والكواليس لأول مرة. 


وتحدث طولان لأول مرة عن خسارة الزمالك 6 - 1 من النادي الأهلي وكواليس الهزيمة القاسية، وفجر طولان مفاجأة قوية بشأن قبوله أي عرض من النادي الأهلي للاستعانة بخبراته لتدريب أحد فرق النادي، كما كشف طولان تفاصيل خاصة وجديدة بشأن رحيله عن تدريب نادي انبي

الغندور زي ابني ..ونشرت له فيديو يوضح مواقفه المتناقضة مع رئيس الزمالك 

 

قال الكابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك والمدير الفني لنادي انبي السابق، أنه لا توجد خلافات بينه وبين الكابتن خالد الغندور وأنه بالفعل قام بنشر فيديو له يوضح مواقفه المتناقضه مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 


وحول خلافاته مع طارق يحيي نجم نادي الزمالك الاسبق والمذيع على قناة الزمالك قال فوجئت بأنه يهاجمني على ارتدائي تي شيرت احمر أثناء لقاء انبي مع الأهلي فطلعت له 100 صورة وهو يرتدي تي شيرت احمر خلال لقاءاته مع الأهلي.


إدارة الزمالك زعلانة مني علشان بكسبهم.. والخطيب «ادارجي» درجة أولى

 

قال الكابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك والمدير الفني لنادي إنبي السابق، أن سبب خلافه مع إدارة الزمالك «أنهم بيزعلوا لما بكسبهم» بحسب تعبيره، موضحا أنه يرفض تفويت أي مباراة حيث تاريخه لا يسمح له بفعل ذلك 


وعن سبب ظهوره على قناة الأهلي قال طولان: الناس بيحترموني وبيعرفوا ازاي يتعاملوا مع الكبار موضحا أنه عبر عن فرحته في قلب قناة نادي الاهلي عندما فاز الزمالك بالدوري الموسم الماضي. 
ووصف طولان الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بأنه «ادارجي من الدرجة الأولي» موضحا أنه كان يريد بشدة رحيل موسيماني عن تدريب الفريق، موضحا أنه رفض رحيل سواريش لانه لم يأخذ فرصته.


وعن أسباب رحيله عن تدريب فريق الاتحاد السكندري قال أنه حصل تلاسن بيني وبين فرج عامر ولكنها لم تصل الاشتباك بالأيدي وعلى إثر ذلك ترك تدريب نادي الاتحاد مضيفا أنه حل خلافاته مع فرج عامر وأصبحا اصدقاء حاليا.

 

ايهاب جلال تعرض لحملة ممنهجة لافشاله ولا مانع من تدريب حسام حسن للمنتخب

 

قال الكابتن حلمي طولان، نجم الزمالك والمدير الفني السابق لنادي إنبي، إن الكابتن ايهاب جلال تعرض لحملة ممنهجة من أجل افشاله في تدريب منتخب مصر، موضحا أنه كان يتمنى أن يعتذر عن تدريب المنتخب في ظل هذه الحملة التي تعرض لها.


وأوضح طولان أنه كان يرفض رحيل كيروش عن منتخب مصر «حيث استطاع أن يصل بنا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية وكذلك وصل بنا إلى المباراة الفاصلة مع السنغال في تصفيات كاس العالم موضحا أنه لولا الحظ وضربات الجزاء كان المنتخب يلعب المونديال القادم في قطر» بحسب تعبيره.
وأشار حلمي طولان إلى أنه لا يرفض تدريب حسام حسن لمنتخب مصر، وخلال الحلقة الخاصة كشف طولان العديد من الأسرار والكواليس لأول مرة،وقال نجم نادي الزمالك إن أحمد حسام ميدو، لديه إمكانيات فنية ضعف إمكانيات النجم العالمي محمد صلاح 1-100 مرة.

حلمي طولان إيمان أبو طالب الزمالك الخطيب الغندور محمد صلاح

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