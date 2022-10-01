وزير التعليم العالي والخشت يرفعان العلم بأول يوم دراسى.. صور

قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بصحبة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، برفع العلم خلال اليوم الأول للعام الدراسى الجديد.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى أجراها الدكتور أيمن عاشور بجامعة القاهرة.

وبدأت جامعة القاهرة، اليوم السبت، في استقبال طلابها للعام الدراسي الجديد، وذلك الساعة 11.00 صباحًا أمام قبة الجامعة.

وبدأت الفعاليات بعروض موسيقية لأوركسترا الجامعة وموسيقى الشرطة احتفالاً بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تلتها تحية العلم وعزف السلام الجمهوري بحضور وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، ثم افتتاح المعرض الدائم للأنشطة الطلابية.



ويتضمن برنامج استقبال الطلاب للعام الجامعي إقامة معرض الأنشطة الطلابية للإدارة العامة لرعاية الشباب.

النشاط الرياضي:

- ملعب لكرة القدم بساحة كلية تجارة إنجليزي - بالاضافة لعرض الجوائز التي حصلت عليها الإدارة في الأنشطة المختلفة - ترابيزة تنس طاولة - ملعب كرة الريشة.

النشاط الثقافي:

تنظيم مسابقة (معلومة عامة وجوائز فورية) - معرض علمي للإلكترونيات وأعمال التراث.

الأسر الطلابية:

عمل استعراض مصور لأهم ما تم تنفيذه خلال العام الجامعي 2019 / 2020 ومهرجان الأسر.

النشاط الفني:

عمل معرض تشكيلي لإظهار الروح الطلابية وأهمية النشاط الطلابي وبعض الأعمال الفنية التي تحاكي دور رجال الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى عمل عرض منوعات يتضمن الأغاني الوطنية وورشة فنون تشكيلية.

النشاط الاجتماعي:

عمل معرض يتضمن بعض الأعمال مثل الرسم على الزجاج وبعض الجوائز التي حصلت عليها الإدارة في الملتقيات، وتوزيع بعض المطبوعات الخاصة بحملة “أنا أقوى من المخدرات”.

الإرادة والتحدي:

من أجل الاهتمام بذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع والتعريف بالأنشطة التي يمارسونها، يتم عرض الجوائز التي حصل عليها الطلاب في الملتقيات ومنتجات الطلاب.

الجوالة والخدمة العامة:

تنظيم بعض الفقرات التي تهدف إلى بث القيم وتعميق الولاء والانتماء لدى مجتمع طلاب الجامعة، وماركيه لمعرض منتجات الجوالة والخدمة العامة.

الاتحادات الطلابية:

عرض بانوراما مصورة تحت عنوان “من أجل مصر”، تتضمن الزيارات التي شاركت فيها واللقاءات القمية والاحتفالات الفنية التي تبرز دور رجال الشرطة والقوات المسلحة، وتوزيع استمارات الانضمام لبرنامج المشروعات الصغيرة، وتوزيع استمارات الانضمام برنامج ريادة الأعمال، وألعاب تلى ماتش وجوائز فورية.

جامعة القاهرة

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