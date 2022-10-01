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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شوشة: جميع مرافق المنطقة الصناعية ببئر العبد بالمجان للمصريين| فيديو

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة

أعلن  اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ   شمال سيناء، عن اكتمال المرافق للمدينة الصناعية بمدينة "بئر العبد"، منوها: "للمصريين مجانا وبدون ضوابط  ونعمل حاليا مع هيئة التنمية الصناعية وتدشين أول شركة صناعية تحصل على ترخيص بها".

وأضاف محافظ  شمال سيناء ، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على فضائية "المصرية"، أن المنطقة الصناعية في بئر العبد مقسمة لشرائح، وأراضي، من أجل السماح بإقامة كافة أنواع الصناعات، موضحا أن المواطن يقدم على التراخيص من خلال هيئة التنمية الصناعية ، والتي تتعامل مباشرة مع محافظ شمال شمال سيناء، مردفا: "بنتهز الفرصة وبطلب من رجال الأعمال التواجد في المنطقة الصناعية في بئر العبد.

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وأشار  إلى أنه تم التصديق على إقامة مدينة بئر العبد الجديدة أمام المنطقة الصناعية ، وهي أحد مدن الجيل الرابع ، وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية ، متابعا :" مدينة تفتح الناس وتشجع الناس تشتغل".

واسترسل: انتقلنا من الحرب للسياسة ونعيش في مرحلة التنمية التي بدأت ملامحها عام 1994، من خلال الخطة القومية لتنمية سيناء، على الرغم من من تأثرها في بعض السنوات، ولكن التنمية الحقيقة ظهرت، منذ خمس سنوات.

 

شمال سيناء محافظ شمال سيناء توك شو برنامج صباحنا مصري بئر العبد

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