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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: المغرب تقترب من استضافة كأس الأمم الإفريقية

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن تقدم المغرب رسميا بطلب لاستضافة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" المغرب تتقدم رسميا بطلب تنظيم بطولة الأمم الافريقيه بعد سحبها من غينيا أعتقد انها الأقرب تماما للفوز".

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وفي سياق آخر كشف مصدر مطلع عن رفض البرتغالي جوسفالدو فيرير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التفريط في خدمات أي من الرباعي حسام عبد المجيد مدافع الفريق الصاعد وسيد عبد الله "نيمار" لاعب الوسط ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف ثنائي الهجوم في الفترة الحالية.

يأتي ذلك بعدما أبدت عدة أندية بالدوري اهتمامها بالحصول على خدمات الرباعي على سبيل الإعارة في الموسم الجديد في ظل ظهورهم بصورة جيدة مع الفريق الأبيض في الموسم المنقضي بعد حصولهم على فرصة اللعب بصورة أساسية.

وتمسك المدير الفني البرتغالي باستمرار الرباعي مع الفريق في الموسم الجديد، خاصة وأنهم من ضمن المقيدين بالقائمة الأفريقية للفريق وسيكون من الصعب رحيل أي لاعب منهم في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر الجاري .

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