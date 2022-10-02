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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص | من قلب الإمارات..نجوم بيراميدز يستعدون بقوة للموسم الجديد

بيراميدز
بيراميدز

يخوض فريق بيراميدز معسكره الإعدادي في مدينة دبي، استعدادا لبدأ منافسات الموسم الجدي من بطولة الدوري المصري الممتاز . 

ورصدت عدسة صدي البلد استعدادات فريق بيراميدز خلال معسكر الامارات .

ويخوض فريق بيراميدز مباراة ودية امام  بنادي رويال إف سي الإماراتي، في ثاني المواجهات التحضيرية التي يخوضها بمعسكره الحالي والذي يختتمه يوم الاثنين المقبل.

وتقام مباراة بيراميدز أمام فريق رويال بملعب سيفنز ستاديوم بمدينة دبي، مساء اليوم الأحد، بعدما سبق وخاض ودية أولى أمام نادي جولف يونايتد الإماراتي وحقق الفوز بثلاثية نظيفة سجلها دودو الجباس وفخر الدين بن يوسف "هدفين".

ويختتم بيراميدز معسكره في مدينة دبي مساء الاثنين ويعود إلى القاهرة، لبدء مرحلة التحضير النهائية قبل مواجهتي الذهاب والإياب أمام نادي هلال الساحل السوداني يومي ٨ و١٥ أكتوبر الجاري في دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز فريق بيراميدز الدوري المصري الكونفدرالية الكونفدرالية الإفريقية

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