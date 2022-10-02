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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحلاهم مر.. مسئولون أوكرانيون يضعون أمام روسيا 3 خيارات بعد انسحابها من ليمان

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية انسحبت من ليمان، المدينة الاستراتيجية لعملياتها في الشرق الأوكراني ، بعد يوم واحد فقط من ضم موسكو للمنطقة من خلال استفتاءات، أعلن الغرب أنها غير قانونية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

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وذكرت الوزارة الروسية، مستخدمة الاسم الروسي لبلدة ليمان: "فيما يتعلق بتشكيل تهديد بالتطويق لقوات، تم سحب القوات المتحالفة من مستوطنة كراسني ليمان إلى خطوط أكثر فائدة".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية، أن سبب انسحاب روسيا كان لأن "العدو استخدم كلاً من المدفعية الغربية الصنع والاستخبارات من دول تحالف شمال الأطلسي".

يمثل الانسحاب أكبر مكسب حققته أوكرانيا منذ هجومها المضاد الناجح في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية الشهر الماضي.

يأتي إعلان روسيا بعد ساعات من إعلان القوات الأوكرانية أنها طوقت القوات الروسية في المدينة الواقعة في منطقة كراماتورسك في دونيتسك.

وقالت القوات الأوكرانية في وقت سابق يوم السبت إنها دخلت ستافكي ، وهي قرية مجاورة ليمان ، بحسب سيرهي تشيرفاتي ، المتحدث العسكري باسم التجمع الشرقي للقوات الأوكرانية.

وقال تشيرفاتي "المجموعة الروسية في منطقة ليمان محاصرة. يجري تحرير مستوطنات يامبيل ، نوفوسيليفكا ، شاندريهولوف ، دروبيشيف ، وستافكي".
أضاف "تحرير ليمان مهم ، لأنه خطوة أخرى نحو تحرير دونباس الأوكراني".

وتابع أنه كان هناك "عدد كبير من القتلى والجرحى" ، لكنه لم يستطع تقديم أي تفاصيل أخرى.

ويؤكد المسئولون الأوكران، أن الروس ليس لديهم إلا ثلاثة خيارات، محاولة صد و اختراق الهجوم الأوكراني، أو الاستسلام ، وإلا الموت الجميع.

وفي غضون ذلك، يبدو أن الضغط يتزايد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام الأسلحة النووية في ساحة المعركة.

وقال رمضان قديروف ، رئيس جمهورية الشيشان ، في بيان غاضب ينتقد فيه الجنرالات الروس في أعقاب الانسحاب من ليمان ، إن الوقت قد حان لكي يستخدم الكرملين كل سلاح بحوزته.

وقال قديروف في قناته على تيليجرام: "في رأيي الشخصي ، نحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ، بما في ذلك إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية منخفضة القوة. ليست هناك حاجة في عمل حساب الغرب مع كل قرار".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، ناقش ديمتري ميدفيديف ، الذي شغل منصب رئيس روسيا بين عامي 2008 و 2012 ، استخدام الأسلحة النووية على قناته تيليجرام ، قائلاً إنه مسموح بذلك إذا كان وجود الدولة الروسية مهددًا بهجوم يارب حتى من قبل الغرب باستخدام أسلحة تقليدية.

وكتب: "إذا تجاوز التهديد لروسيا حد التهديد المحدد لدينا ، فسنضطر للرد ... هذا بالتأكيد ليس خدعة".

وتصاعدت المخاوف بشكل حاد من احتمال لجوء موسكو إلى استخدام الأسلحة النووية بعد إعلان بوتين يوم الجمعة أن روسيا ستستولي على ما يقرب من خُمس أوكرانيا ، معلناً أن ملايين الأشخاص الذين يعيشون هناك سيكونون مواطنين روس "إلى الأبد".

ورفضت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى الإعلان ووصفته بأنه غير قانوني ، لكن الخوف هو من أن الكرملين قد يرى بأن الهجمات على تلك الأراضي التي ضمت بحكم الإستفتاءات الروسية، تشكل هجمات على روسيا.

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