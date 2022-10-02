بادرو باطلاق النار.. الامن العام يكشف تفاصيل تصفية عنصرين اجراميين بأسيوط

لقى عنصرين اجراميين مصرعهما فى تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة وأصيب ضابط من قوات الشرطة فى تبادل لاطلاق النار باسيوط.

نجح قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة (أحدهم سبق إتهامه فى 28 قضية أبرزها " قتل – سلاح نارى – سرقات – مخدرات " ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سلاح" ) بدائرة مركز شرطة أسيوط وإتخاذهم من محل إقامة أحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع إثنين وضبط الثالث ، وعُثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية – 10 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من المواد المخدرة " الحشيش – الشابو" والأقراص المخدرة) .

كما أسفر تبادل إطلاق الأعيرة النارية عن إصابة ضابط شرطة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.