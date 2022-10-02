دراسات عليا عين شمس تستقبل العام الجديد بمحاضرة عن البصمة الكربونية

قالت الدكتورة نهى سمير عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إنه تم إعداد الجداول الدراسية وتحديد موعد محاضرة تعريفية للطلاب الجدد يوم الأربعاء المقبل عن مشروع شمس بي جرين، البصمة الكربونية والتغير المناخى.

وأضافت أنه المحاضرة الهدف منها أن يطبق الطلاب منهجية التقليل من الانبعاثات الكربونية ويساعدوا فى الحد من التغيرات المناخية ويدركوا مدى تأثيراتها.

وأشارت عميد بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إلى انعقاد محاضرة بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر للطلاب يوم الأحد ٩ أكتوبر.





وأضافت أنه تم الإنتهاء من عمل المقابلات الشخصية للطلاب واختبارات الالتحاق واختيار الطلاب المستحقين بكل قسم وفقا لمعايير محددة.

وأوضحت نهى سمير دنيا أنه تم تحديث الموقع الإلكترونى استعداداً للتعليم الهجين وتحديث المقررات الدراسية وإدماج التغيرات المناخية فى المقررات الدراسية لهذا العام.