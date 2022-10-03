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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

طلبات للمسه.. ربانزل الأوكرانية توضح 3 أسباب لطول شعرها البالغ 5 أقدام

طلبات للمسه..ربانزل
طلبات للمسه..ربانزل الأوكرانية توضح 3 أسباب لطول شعرها

أثارت سيدة أوكرانية ثلاثينية الجدل بسبب طول شعرها الذي جعلها تشبه الشخصية الكرتونية الشهيرة «ربانزل» موضحة 3 أسباب لطول شعرها البالغ 5 أقدام.

أوضحت إيفانا ستيلماخ، من لفيف بأوكرانيا أن الناس لا يتوقفون عن طلب لمس شعرها عند خروجها في الأماكن العامة بسبب طوله البالغ 5 أقدام (1.52400 متر).

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ووفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، فإن ربانزل الأوكرانية كشفت أنها كانت تقص شعرها في طفولتها بشكل مستمر. 

ونهبت ربانزل الأوكرانية  البالغة من العمر 36 عاما أنها توفقت عن قص شعرها من أن بلغت الـ 17 عاما من عمرها. 

وأضافت إيفانا ستيلماخ: «كان من الأسهل بالنسبة لي أن يكون لدي شعر قصير عندما كنت طفلة، لكن والدتي كانت تفتقر إلى الصبر لرعاية ذلك، لكنها في ذات الوقت علمتني  أن أعتني بشعري جيدا ونقلت أسرار جدتي».

يطلبون لمسه..ربانزل الأوكرانية توضح 3 أسباب لطول شعرها البالغ 5 أقدام    

ربانزل الأوكرانية توضح 3 أسباب لطول شعرها 

وعن أسرار جمال شعرها، تابعت ربانزل الأوكرانية: «العناية بالشعر تستغرق وقتا طويلا، واعتمد بشكل رئيسي على 3 أمور، أولا: أقوم بقص الأطراف من فترة لأخرى، ثانيا: من المهم اختيار نوع الشامبو والبلسم المناسبين لأحافظ على لمعانه وحريريته».

وتابعت الملقبة برابانزل أوكرانيا التي فازت بالمركز الأول في مسابقات لطول وجمال الشعر لعدة سنوات: «الأمر الثالث وراء جمال وطول شعري يتمثل في عيشي أسلوب حياة نشطا وصحيا حيث أتناول الكثير من الفاكهة والخضروات والشوكولاتة أيضا». 

يطلبون لمسه..ربانزل الأوكرانية توضح 3 أسباب لطول شعرها البالغ 5 أقدام    
يطلبون لمسه..ربانزل الأوكرانية توضح 3 أسباب لطول شعرها البالغ 5 أقدام    

ربانزل الحقيقية تظهر في أوكرانيا

وفي وقت سبابق، بلغ طول شعر سيدة أوكرانية تدعى ألينا كرافشينكو، نحو مترين، ما جعلها نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي تحظى بمتابعة أكثر من 75 ألف متابع. 

وعن كيفية اعتنائها بشعرها، قالت ألينا كرافشينكو، البالغة من العمر 35 عامًا، إنها تغسل شعرها مرة واحدة فقط في الأسبوع، في عملية تستغرق 30 دقيقة، مشيرةً إلى أنها لا تمشط شعرها أبدًا وهو مبلل لمنع التقصف ولا تستخدم الحرارة لتجفيفه، مفضلة تجفيف شعرها بالهواء بشكل طبيعي.

وإلى جانب روتينها البسيط للعناية بالشعر، تستخدم «ألينا» أقنعة الشعر وتدليك الرأس للحفاظ على مظهرها الأنيق، مؤكدة أنه يمكن لأي شخص أن يحقق نفس طول الشعر المثير للإعجاب مثلها إذا كان لديه الصبر والتطلع للسماح لشعره بالنمو.

 

أوكرانية الجدل شعرها ربانزل 3 أسباب طول شعرها 5 أقدام إيفانا ستيلماخ لفيف أوكرانيا

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