غدا.. بدء الجلسات العلمية للمنتدى البيئي الخامس لجامعة طنطا

تمهيدا لعقده بالعاصمة الإدارية...

تبدأ غدا الجلسات العلمية للأوراق البحثية المقدمة للمنتدى البيئي الخامس لجامعة طنطا والمقرر عقده يوم الأربعاء بعد المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن احتفالات الجامعة بمرور خمسون عاما على انشائها واليوبيل الذهبي برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن المنتدى يأتى فى ختام فعاليات احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي، والتي جاري الاستعداد لها بنهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا أن اختيار العاصمة الإدارية والتي تمثل أيقونة الجمهورية الجديدة والتي دشن لها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليشاهد المشاركون بالمؤتمر الإنجازات الكبرى التى تحققت بالعاصمة الإدارية وما تحقق فيها من نجاحات كبرى وهائلة في دقة التخطيط والتنفيذ لهذا المشروع القومي العبقري الذي كشف عن معدن السواعد والعقول المصرية القادرة على سرعة الإنجاز بمقاييس زمنية غير مسبوقة، مشيرا إلى تحديد موعد المنتدى جاء للتمهيد لاستضافة مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ.

وأضاف رئيس جامعة طنطا أن محاور التطوير والإنجاز بالخطة الاستراتيجية للجامعة تتكامل مع الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتدعم المبادرات الرئاسية المجتمعية والبيئية "حياة كريمة" و"قادرون باختلاف" و “100 مليون شجرة"، مشيدا بالأوراق البحثية والمحاور المطروحة في المنتدى والتي من المتوقع ان تكون توصياتها ومخرجاتها داعمة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.