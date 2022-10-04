اليوم.. فصل الكهرباء عن 7 مناطق في القليوبية لأعمال الصيانة

أعلنت شركة كهرباء القليوبية فصل التيار الكهربائى اليوم الثلاثاء على مغذى مشتهر القديم التابع لمركز ومدينة طوخ لإجراء صيانة طارئة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال.

وقالت الشركة إن المناطق المتأثرة بالفصل هى : "عزب مشتهر - جزء من المنزلة- الحمودية - عزبة ابونفر - عزبة عطيه حشاد - منصورة نامول - الوحايشة".

وناشدت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة التيار الكهربائى مرة أخرى.

من ناحية أخرى تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إنشاء النصب التذكارية للجندي المجهول لشهداء المحافظة تخليدًا لذكراهم، وذلك بحديقة أتريب بمدينة بنها، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها.

وخلال الجولة وجه المحافظ بدفع الأعمال لتسليم النصب التذكارية خلال الأيام القادمة استعدادًا لاحتفالات نصر أكتوبر المجيدة .

كما تفقد المحافظ أعمال رصف الطبقة السطحية بطول 200 متر بمنطقة الهبوط الأرضي على الرياح التوفيقي بمدينة بنها وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف .

على مدار الأسابيع الماضية تابع الهجان، أعمال إصلاح الهبوط والذي تم تحت إشراف هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق ومجلس المدينة بالتنسيق مع مرور القليوبية ، حيث كانت الحفرة بعمق متر ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء وفتح الطريق وعودة الحركة المرورية أمام المواطنين