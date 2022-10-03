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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لبيع المنتجات من خلال الفيديو.. تيك توك يعتزم إطلاق ميزة التسوق المباشر

تيك توك يعتزم إطلاق
تيك توك يعتزم إطلاق ميزة التسوق المباشر

كشفت تقارير أن تطبيق الفيديو الصيني تيك توك TikTok يعتزم إطلاق خدمة التسوق المباشر في عدد من الأسواق العالمية، حيث يبحث عن شركاء لإطلاق الخدمة، التي من المقرر أن تعد نقلة كبيرة بالنسبة لمنشئى المحتوى وأصحاب العلامات التجارية. 

 

وبحسب تقرير من صحيفة Financial Times فإن تيك توك عقد مؤخرا محادثات مع شركة TalkShopLive في الولايات المتحدة لتوفير البنية التحتية لميزات التسوق المباشر على التطبيق، حيث يعتزم التطبيق لإطلاقها في الولايات المتحدة وألمانيا وعدد من الدول.  

 

وستسمح خدمة التسوق المباشر للمبدعين والعلامات التجارية ببيع البضائع من خلال مقاطع الفيديو على المنصة، حيث ستحصل TalkShopLive على إيرادات بنسبة 10٪ من منشئى المحتوى أو أأصحاب العلامات التجارية لتقديم خدماتها ، ومن المرجح أن تغطي تيك توك هذه التكلفة للمرحلة الأولية من المشروع.   

 

ومنذ العام الماضي، يختبر تيك توك خدمة التسوق المباشر في المملكة المتحدة، وهو أول سوق له خارج آسيا، ومع ذلك ، أشار تقرير فاينانشيال تايمز في يوليو إلى أن المشروع فشل في تلبية توقعات الشركة وأنها تعيد النظر في التوسع في التسوق المباشر في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.

 

وردا على موقع TechCrunch قال تطبيق تيك تك إنه “عندما يتعلق الأمر بتوسيع السوق في التسوق في تيك توك ، فإننا دائمًا ما نسترشد بالطلب ونستكشف باستمرار خيارات جديدة ومختلفة لكيفية خدمة مجتمعنا ومنشئينا وتجارنا على أفضل وجه في الأسواق حول العالم”. 

 

وأضاف أن "هذه الجهود تشمل استكشاف الشراكات التي تدعم بشكل أكبر تجربة التجارة الإلكترونية السلسلة للتجار ، والتي تعد جزءًا مهمًا من نظامنا البيئي". 

 

 

 

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