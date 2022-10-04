عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جلسة وكيل صلاح محسن مع مسؤول في الزمالك تثير ذعر الأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي انقطع عن التدريبات الجماعية للفريق الأحمر لمدة 4 أيام بسبب غضبه من إدارة ناديه بعد وضعه على قائمة الانتظار في الموسم الجديد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"يرفض صلاح محسن الرد على  اتصالات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وأفراد جهاز الكرة؛ بسبب رفض النادي رحيله نهائياً وفسخ عقده بالتراضي".

جلسة وكيل صلاح محسن مع مسؤول الزمالك

txt

رضا عبد العال: ميكيسيوني أفضل من بيرسي تاو.. فيديو

txt

رضا عبد العال: كيروش قضى على محمد شريف وأفشة.. فيديو

وأضاف محمد فاروق: "يأتي ذلك في الوقت الذي علم النادي الأهلي بجلسة وكيل صلاح محسن مع مسؤول بارز بنادي الزمالك؛ في محاولة للتعاقد معه في يناير المقبل، بالمجان، بعد وضعه على قائمة الانتظار ومحاولة إيجاد ثغرة لإنهاء الصفقة عقب غلق باب القيد رسمياً".

وتابع محمد فاروق: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بضرورة التواصل مع اللاعب من أجل إقناعه بالرحيل على سبيل الإعارة، والتأكيد له أن النادي الأهلي لن يرضخ لمطالبه بالرحيل مجانا، وعدم استفادة النادي مالياً".

الأهلى الزمالك النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ نادي الزمالك صلاح صلاح محسن محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

ترشيحاتنا

رئيس كوريا الجنوبية يحذر الشمال من رد حاسم.. واليابان تدعو مواطنيها للاختباء

أمطار ورياح.. انخفاض في درجات الحرارة الثلاثاء 4-10-2022

منتصف الليل.. سماء القاهرة على موعد مع اقتران القمر بلؤلؤة المجموعة الشمسية

سيناتور: أمريكا في حالة حرب وبايدن لا يريد الاعتراف

وفاة القاضي الأمريكي المخضرم لورانس سيلبرمان صاحب أشهر حكمين بتاريخ الولايات المتحدة

جلسة وكيل صلاح محسن مع مسؤول في الزمالك تثير ذعر الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العثور عليها في سوق شعبي.. رحلة البحث عن صاحب خيول أمل دنقل

سالي عبدالسلام عن زواجها: لما يتقالي مصر كلها فرحنالك ده رزق| شاهد

ثعبان يقتحم مباراة بالهند ويروع اللاعبين.. فيديو

بعد حفل زفافها.. شاهد إطلالات ابنة أحمد صيام

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ