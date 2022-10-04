جلسة وكيل صلاح محسن مع مسؤول في الزمالك تثير ذعر الأهلي.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي انقطع عن التدريبات الجماعية للفريق الأحمر لمدة 4 أيام بسبب غضبه من إدارة ناديه بعد وضعه على قائمة الانتظار في الموسم الجديد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"يرفض صلاح محسن الرد على اتصالات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وأفراد جهاز الكرة؛ بسبب رفض النادي رحيله نهائياً وفسخ عقده بالتراضي".

جلسة وكيل صلاح محسن مع مسؤول الزمالك

وأضاف محمد فاروق: "يأتي ذلك في الوقت الذي علم النادي الأهلي بجلسة وكيل صلاح محسن مع مسؤول بارز بنادي الزمالك؛ في محاولة للتعاقد معه في يناير المقبل، بالمجان، بعد وضعه على قائمة الانتظار ومحاولة إيجاد ثغرة لإنهاء الصفقة عقب غلق باب القيد رسمياً".

وتابع محمد فاروق: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بضرورة التواصل مع اللاعب من أجل إقناعه بالرحيل على سبيل الإعارة، والتأكيد له أن النادي الأهلي لن يرضخ لمطالبه بالرحيل مجانا، وعدم استفادة النادي مالياً".