عبد الرحمن رشدان: انتقلت رسميا للأهلي وسأتدرب مع المستبعدين.. فيديو



أعلن عبد الرحمن رشدان لاعب وادي دجلة ومنتخب مصر للشباب انضمامه للنادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال عبد الرحمن رشدان في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC: انتقلت بشكل رسمي إلى النادي الأهلي، وتواجدنا في جلسة بالنادي الأهلي مع الكابتن محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ والمدرب مارسيل كولر.

الخطيب يهنئ لاعب الأهلي الجديد..

وكشف، الخطيب بارك لنا على انضمامنا للأهلي، وأكد على ضرورة التزامنا وأننا سنلعب مع الفريق الأول وفرص مشاركتنا كبيرة.

وأردف، لدي إصرار كبير جدًا على إثبات جدارتي بارتداء قميص النادي الأهلي.

وتابع، سنتمرن أنا وكريم الدبيس مع المستبعدين عقب رحيل الفريق إلى تونس يوم الخميس المقبل.