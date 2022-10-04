ثروت سويلم: قرعة الدوري 10 أكتوبر.. وقرارات لجنة الانضباط ستنفذ على الجميع



أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي بأسم رابطة الأندية، أن قرعة الدوري المصري الممتاز ستكون يوم 10 أكتوبر المقبل.

وتابع سويلم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الرابطة ترغب في تأسيس لجنة انضباط خاصة بها، لفرض مزيد من الالتزام على المنظومة داخل أرضية الملعب، أحيانًا العقوبات لا تطبق لأنها لم تُسجل في تقرير الحكم، لكن الآن ستدخل رابطة الأندية لتكون حريصة على انضباط الدوري.

أزمة في الدوري..

وأكمل سويلم، أحد عمال غرف خلع الملابس لأحد الأندية الكبيرة صفع وجه الحكم أمام اللاعبين، وهناك تجاوزات في حق الحكام غير مقبولة.

وأتم سويلم ،ذلك حرصنا على تشكيل لجنة انضباط، وستكون قراراتها نافذة على كل أطراف المنظومة سواء كان رئيس نادي أو مدرب.