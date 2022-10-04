صحة دول التعاون الخليجي: ضرورة تناول المضادات الحيوية في نزلات البرد شائعة

دحض مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي شائعة ضرورة تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بنزلات البرد، حيث يروّج البعض لمن أصيب بنزلة برد بالمبادرة بأخذ المضادات الحيوية قبل أن تتضاعف وتسوء الحالة.

وقال بحسب وسائل إعلام محلية: الحقيقة بحسب المختصين في المجال لا تفيد المضادات الحيوية في معالجة نزلات البرد التي تتسبب بها الفيروسات، وينصح بالابتعاد عن المضادات الحيوية لما فيها من مضاعفات قصيرة وطويلة المدى. كما ينصح الأطباء في حالات نزلات البرد والإنفلونزا البسيطة بأخذ قسط من الراحة والإكثار من تناول السوائل مع أخذ المسكنات بحسب الحاجة.