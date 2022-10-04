عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة دول التعاون الخليجي: ضرورة تناول المضادات الحيوية في نزلات البرد شائعة

صدى البلد

دحض مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي شائعة ضرورة تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بنزلات البرد، حيث يروّج البعض لمن أصيب بنزلة برد بالمبادرة بأخذ المضادات الحيوية قبل أن تتضاعف وتسوء الحالة.

 وقال بحسب وسائل إعلام محلية: الحقيقة بحسب المختصين في المجال لا تفيد المضادات الحيوية في معالجة نزلات البرد التي تتسبب بها الفيروسات، وينصح بالابتعاد عن المضادات الحيوية لما فيها من مضاعفات قصيرة وطويلة المدى. كما ينصح الأطباء في حالات نزلات البرد والإنفلونزا البسيطة بأخذ قسط من الراحة والإكثار من تناول السوائل مع أخذ المسكنات بحسب الحاجة.

بعد تصويره مريضة دون علمها.. الصحة السعودية تعلن إيقاف موظف وإحالته للنيابة

حالتي وفاة.. الصحة السعودية: تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية الصحة الخليج التواصل الاجتماعي مجلس التعاون الخليجي الصحة السعودية المضادات الحيوية نزلة برد نزلات البرد الأنفلونزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

لسه سايب مراته قريب.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد

الإحالة للتحقيق.. قرارات حاسمة من التعليم بشأن وفاة طالبة مدرسة بالعجوزة| تقرير

ترشيحاتنا

بعد قليل.. النطق بالحكم على أندرو المتهم بقتل أمل فتاة البراجيل

الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

عيشنا أسوأ يوم بحياتنا.. والدة ضحية بلطجى دمياط تكشف كواليس ساعات الرعب

صحة دول التعاون الخليجي: ضرورة تناول المضادات الحيوية في نزلات البرد شائعة

تهنئة الرئيس للشعب والجيش بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تتصدر عناوين الصحف

حدث ليلا|تراجع أسعار الذهب..صلاح محسن يقترب من الزمالك..كوريا تهدد اليابان بصاروخ باليستي..تفاصيل إلغاء حفل محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صلاة نساء غير متزوجات بفساتين الزفاف داخل كنيسة في غانا

الأغرب.. عجوز تقود موتوسيكل وزوجها خلفها في الهند.. شاهد

بعد العثور عليها في سوق شعبي.. رحلة البحث عن صاحب خيول أمل دنقل

سالي عبدالسلام عن زواجها: لما يتقالي مصر كلها فرحنالك ده رزق| شاهد

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ