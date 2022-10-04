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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق شامل.. توتر في الضفة الغربية وتحذير من عشرات العمليات

توتر في الضفة الغربية
توتر في الضفة الغربية وتحذير من عشرات العمليات

أعلن جيش وشرطة إسرائيل الإغلاق الشامل بدءًا من اليوم، الثلاثاء، على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، في ظل عشرات الإنذارات بوقوع عمليات ضد الجيش ومستوطنيه عشية ما يسمى يوم “كيبور”، والذي يبدأ مساء اليوم.

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أمس، الاثنين، فقد أطلق مسلحون النار على قوة تابعة للجيش بالقرب من قرية بيتا في نابلس، واندلعت مواجهات في بلدة العيساوية مع شرطة إسرائيل والشبان الفلسطينيين.

كما هاجم مستوطنون سيارات الفلسطينيين على حاجز حوارة وبحماية جيش اسرائيل وسط دعوات أطلقها المستوطنون بالتجمع الساعة السادسة والنصف صباحًا من اليوم، الثلاثاء، لإغلاق مدخل نابلس (حاجز حوارة)، لإقامة “طقوس الفجر التلمودية” لجميع المستوطنات بحضور حاخامات المستوطنات ورؤساء مجالسها، والتي تأتي احتجاجًا على العمليات التي نفذها مسلحون فلسطينيون ضد جيش العدو ومستوطنيه خلال الأيام الماضية، حيث أصيب صباح الأحد سائق لحافلة مستوطنين في ظهره بعد إطلاق النار عليه عند بلدة “بيت فوريك”، وفي ذات المكان أصيب جندي إسرائيلي في ساقه بعد إطلاق النار على تظاهرة للمستوطنين، في مقدمتها “يوسي داغان” رئيس مجلس “هشمرون” الاستيطاني.

في غضون ذلك، اقتحم عشرات الآلاف من المستوطنين ساحة حائط البراق لإقامة ما يطلق عليه “طقوس التسامح الأخيرة” التلمودية، ومن المتوقع أن يستمر عشرات الآلاف من المستوطنين بالقدوم خلال وبعد يوم “كيبور” لاقتحام المسجد الأقصى.

وأعلنت شرطة إسرائيل عن نشر مئات من عناصرها في شوارع القدس وفي المدن المختلطة في الداخل المحتل تحسبًا لوقوع احتجاجات فلسطينية حول اقتحام الأقصى من قبل المستوطنين أو وقوع مواجهات مع المستوطنين اليهود في البلدات والمدن المختلطة.

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