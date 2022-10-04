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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت ضجة للنجمة مايا دياب| شاهد

مايا دياب
مايا دياب

تصدرت الفنانة مايا دياب مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الكشف عن معاناتها من فوبيا الأماكن الضيقة بشكل عام على الرغم من سفرها بشكل دائم بسبب طبيعة عملها، وذلك من خلال لقائها مع الإعلامية دانة الأشقر في برنامج MBCTrending، فقالت: "في السابق لم تكن عندي مشكلة، وفجأة أصبحت أخاف من الأماكن الضيقة والمغلقة، وأتضايق جدًا إذا كانت الطائرة صغيرة وضيقة".

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شكلها غريب.. مايا دياب بإطلالة تثير الجدل | شاهد

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بفستان أسود.. مايا دياب تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

خلاف مايا دياب وأصالة

ومن قبل، تصدرت مايا دياب مؤشر البحث جوجل نتيجة لخلافها مع أصالة، وقالت مايا دياب، فى لقاء لها ببرنامج “إنسايدر بالعربى”: “كنت أتمنى أن يبقى الخلاف بيني وبين أصالة، ولا يتصدر للإعلام، أنا ما حكيت ولا مرة عن خلافنا، إحنا كنا في الحقيقة أصدقاء وبين الأصدقاء بيصير خلافات، وصار شغلة وصار في بُعد، وهذه الأمور طبيعية ولا أحب أن يكون عنوانا بيتصدر الصحف”.

مايا دياب مُثيرة للجدل

تعد مايا دياب من النجمات اللواتي يثرن الجدل بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، فهي تعتمد على الأزياء والإطلالات الغريبة والملفتة للأنظار، وهو ما يميزها عن غيرها من مشاهير الوطن العربي.

ولكن على الرغم من إطلالات مايا دياب، الغريبة إلا أنها تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتفضل ارتداء الملابس ذات الألوان المبهجة والقصات الغريبة.

وتفضل مايا دياب أيضا أختيار الأزياء الأنثوية الراقية التي تبرز قوامها الرشيق والمثالي، بالإضافة إلى ذلك تحرص على تنسيق قطع الإكسسوارات الملفتة مع إطلالاتها، ما يمنحها مظهرا جذابا.

أما من الناحية الجمالية، فتعتمد مايا دياب على تسريحات الشعر البسيطة والتي تتناسب معها و تختار صيحات وألوان المكياج المتناسقة مع لون بشرتها فتميل دائما للألوان الترابية وغير المبالغ فيها.

مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
الفنانة مايا دياب مؤشر البحث جوجل بعد تصدرها التريند برنامج MBCTrending خلاف مايا دياب اطلالات مايا دياب ​​​​​​​health

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