1000 جنية للأردب.. ارتفاع أسعار القمح في مصر| لماذا؟

أصبح خطر المجاعة يهدد الملايين حول العالم، وذلك بسبب تداعيات التغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية، وواجه العالم مشكلات كبيرة في العديد من المحاصيل وأهمها القمح الذي يعد عنصر رئيسي في الغذاء.

وارتفع سعر القمح الاثنين 3 أكتوبر 2022، لدى تجار الجملة في السوق المحلي، حيث زاد سعر القمح الروسي بمقدار يتراوح بين 200: 250 جنيهًا.

سعر القمح

سعر القمح

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

وتخطط الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة؛ للبدء في تنفيذ العديد من مشروعات استصلاح الأراضي؛ لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بنحو 3 مليون فدان.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في تداولات اليوم الاثنين، ببورصة شيكاغو التجارية.

سعر القمح

أسعار القمح اليوم في مصر

القمح الروسي بروتين 12.5%

صعد سعر القمح الروسي بروتين 12.5% اليوم الاثنين، وبلغ 9500 جنيه للطن، بزيادة 250 جنيهًا عن أسعار الأسبوع الماضي.

القمح الروسي بروتين 11.5%

وزاد سعر القمح الروسي بروتين 11.5% بمقدار 200 جنيه، وبلغ 9350 جنيهًا للطن.

سعر القمح للمستهلك

حقق سعر كيلو جرام القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

سعر القمح العالمي

قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات ، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 8 سنتات، وبلغ 929.5 سنتًا لكل بوشل.

سعر القمح

وصعد عقد مارس 2023 لتداول القمح بمقدار 7 سنتات، وبلغ 939 سنتًا لكل بوشل.

واردات القمح

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، الأثنين، في بيان له، أنه بلغت حركة الواردات من القمح 9963 طن.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 95578 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 144628 طنا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3798 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3604 شاحنة .

سعر القمح

سعر أردب القمح

ومن جانبه قال رضا محمد علي، رئيس الحملة القومية للقمح، إن المحاصيل الاستراتيجية من اهتمام الدولة وعلى رأسهم القمح، وأن العام الماضي تم الاعلان عن أسعار القمح قبل الزراعة بأسبوعين ولكن هذا العام أعلن الوزير عن أسعار القمح قبل الزراعة بشهرين حتى يعلم المزارع الأسعار من قبل الزراعة وحتى يقرر هل يزرع أم لا.

وأضاف رضا في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه من ضمن الأشياء التشجيعية للمزارعين أن يكون هناك زيادة مرتبطة بالسعر العالمي، والأن سعر الأردب 1000 جنيه ومن الوارد أن يزيد تبعا للأسعار العالمية، والسنه الماضية كان سعر الأردب 850 جنيه.

ولفت رئيس الحملة القومية للقمح، أن سعر عالميا قد يكون ثابت في الفترة الأخيرة، ولكن بالطبع الحرب الروسية في أزكرانيا أثرت على الأسعار في جميع العالم وتسببت في العديد من المشكلات الاقتصادية، ولكن بفضل السياسة التي تتبعها الحكومة المصرية في تخزين القمح من خلال الصوامع جعلت هناك قدرة استيعابية تصل لـ 4 و 5 شهور وليس لدينا أي مشكلة لأن لدينا صوامع لها قدرة استيعابية تصل لأكثر من 5 و 6 ملين طن، والموجود من القمح يكفي احتياجات المواطنين.