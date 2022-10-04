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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إنشاء منطقة لوجستية متكاملة في ميناء جدة

السعودية
السعودية

وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، عقداً مع "مجموعة جلوب"، الشركة الوطنية الرائدة في مجال الخدمات البحرية؛ لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة ومنطقة إعادة تصدير في ميناء جدة الإسلامي.

ومن المنتظر  أن يتم إنشاء المنطقة اللوجستية على مساحة 135 ألف متر مربع، وذلك لتعزيز الميزة التنافسية للميناء، ودعم الشركات الوطنية المتخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية.

جاء ذلك امتدادًا للمبادرات التي أطلقتها "موانئ" بإنشاء مناطق لوجستية داخل وخارج الموانئ؛ تُرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

ويشهد ميناء جدة الإسلامي حالة من التطوير الذي يستهدف تحسين عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية عبر برامج التطوير لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات، وتعميق قنوات الاقتراب وأحواض الدوران والممرات البحرية، وكذلك إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تصميمية أكبر يمكنها استقبال السفن الضخمة؛ سعياً لجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً

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