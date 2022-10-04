السيسي يحذر المصريين من 4 أمراض مزمنة في ذكرى نصر أكتوبر|ما هي؟

منحت حرب أكتوبر 1973 المصريين دروسًا لا تنتهي من الإصرار والعزيمة والرغبة في النجاح بما تحويه من أحداث مثيرة يحكيها لنا الآباء والأجداد ممن خاضوا هذه الحرب أو عاشوا وقتها، فلم تكن مجرد حرب انتصرنا فيها على العدو وإنما هى منهاج حياة نتذكره كلما حل بنا كل تحدي جديد.

الرئيس السيسي

مصر تحتفل بـالذكرى 49 لنصر أكتوبر

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حرب أكتوبر المجيدة أبرزت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي مرت بها مصر والأمة العربية وحققت فيها مصر معجزة العبور، وقال إنه "كان يوما مقدرا له أن يظل خالدا ليس فقط في وجدان مصر وشعبها ، وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ49، أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيها وحافظت على مكتسباته.

ونوه الرئيس إلى أن حرب أكتوبر المجيدة كان لها رجال سخرهم الله سبحانه وتعالى لاتخاذ القرارات المصيرية التي غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

وحيا الرئيس السيسي ، القوات المسلحة والرئيس الراحل محمد أنور السادات ، وقال "تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة ،المؤسسة العسكرية الوطنية التي أتشرف أن أكون ابنا من أبنائها".

وتابع: "أوجه التحية للرئيس الراحل السادات بطل الحرب والسلام الذي اتخذ القرار رغم شبح الغموض واتخذ أيضا قرار السلام الذي طوى صفحات الماضي وفتح آفاقا جديدة بالمنطقة".

وقال الرئيس السيسي، إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة ويوم إثبات قدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة".

وشدد الرئيس السيسي، على أن مصر حققت في السادس من أكتوبر معجزة العبور حتى يظل هذا اليوم خالدا ليس فقط في وجدان مصر وشعبها وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام.

وأكد الرئيس أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها وإنما من أجل تحقيق السلام، مشيدا بالقرارت المصيرية التي اتخذها رجال حرب أكتوبر المجيدة التي غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

آفات يحذر منها الرئيس

وأضاف الرئيس "هناك الكثير من الناس يتحدثون ويؤرخون لمرحلة عامين أو ثلاثة أو لواقع يعيشه أو لتجربة يراها فيتحدث عنها"، لافتا إلى أن حياة الأمم لا تتغير بين يوم وليلة ولا تقاس بعام أو عامين أو ثلاثة أو عشرة أعوام، وإنما "حياة الأمة تاريخ" وأنه من المهم عند التحدث عنها أن ندرك ذلك كمواطنين وحتى كمسؤولين في الدولة".

وتابع الرئيس "ما سنقوم بعمله اليوم ستستمر آثاره الطيبة خلال السنوات القادمة"، مؤكدا أنه لا يعادي أحدا لأن العدو الحقيقي في تقديره هو الفقر والجهل والتخلف، مشيرا إلى أن الفقر يعني الضعف والعجز، مستشهدا بالقول المأثور "لو كان الفقر رجلا لقتلته"؛ لافتا إلى مخاطر الجهل التي تجعلك تخطئ وتؤذي كل من حولك ، لافتا إلى أنه في عامي 2011 و 2013، تحدثنا في هذا الموضوع كثيرا ، ونظرنا في تأثيره علينا.

وأكد الرئيس السيسي، أنه حرص على ألا تؤثر جهود الدولة في حربها على الإرهاب في الدفع بعجلة التنمية وعلى تشغيل كافة قطاعات الدولة بأقصى قدرة لها لتقديم الخدمات للشعب المصري، مشيرا إلى أن الجيش والشرطة في سيناء ظلا يقاتلان أهل الشر والتطرف منذ عام 2011 ولمدة ثماني سنوات تالية ، لافتا إلى أن الثمن كان باهظا لحماية سيناء.

وأضاف الرئيس أنه لو كانت توقفت عجلة التنمية بسبب الأحداث التي مرت على مصر مؤخرا لكانت العواقب ستكون صعبة ، مشيرا إلى أنه خلال هذه المدة زاد التعداد السكاني 25 مليون نسمة وكانوا بالتأكيد في حاجة لأن تكون كافة القطاعات جاهزة لخدمتهم.

مجدي البدوي

الحرب لم تنته في أكتوبر 1973

ومن جانبه قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الاهلي بالحوار الوطني، إن حرب أكتوبر ذكرى الفخر ونواجه التحديات بروح النصر لبناء الجمهورية الجديدة

وهنأ البدوي، الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر، والذي سيظل أعظم الانتصارات على الإطلاق، تلك الملحمة التي نحيي ذكراها سنويًا كذكرى الفخر ورد الاعتبار.

وأكد البدوي، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن حرب أكتوبر ملحمة تاريخية، ستظل عالقة في وجدان الشعب المصري، كواحدة من المعارك البطولية التي أبهرت العالم، وأبرزت قوة وصمود وشجاعة الجيش المصري أمام العدو الصهيوني، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر ضربت مثال للوطنية والفداء بالدم وليس بالقول.

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الحرب لم تنته بالقضاء على العدو في حرب أكتوبر، بل إن العدو مستمر لكن متمثل في صور أخرى، منها الجهل وتغييب عقول المواطنين عبر نشر الشائعات ومحاولة خداع المواطنين عبر حياكة المؤامرات ضد الدولة، لذلك عليما مواصلة مواجهة تلك الحرب الشنعاء.

وقال مجدي البدوي، إننا وإذا نحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة، فإننا نستلهم منها روح العزيمة والإرادة، لنواصل بقوتها القدرة على مواجهة التحديات بتلك الروح التي حققت النصر، مشيدًا بما تمتلكه القيادة السياسية من عزيمة مماثلة تقودنا لبناء الجمهورية الجديدة.

كما أشاد نائب رئيس اتحاد عمال مصر بمشروع «مصري» الذي أعلنت عن تدشينه الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والتي تسهم في رفع وعي الأجيال بماضي مصر العريق، إلى جانب إنجازاتها الخالدة التي تتحقق على مدار بقوة وعزيمة المصرييين.