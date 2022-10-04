نشرة التوك شو.. السيسي: أسعى لتغيير حياة المواطنين للأفضل.. والأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب



تناولت برامج التوك شو اليوم الثلاثاء عدد من الملفات والقضايا المهمة وجاءت أبرزها كالتالي:



مفاجأة في عيار 21 .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء|فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 - 10 - 2022 في القاهرة والمحافظات.



برودة فى تلك الأوقات.. الأرصاد تبشر: انخفاض درجات الحرارة اليوم



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا منذ أمس بدأنا نشعر بالانخفاض فى درجات الحرارة، واليوم سيكون هناك انخفاض آخر بحوالي من درجة إلى درجتين على أغلب المناطق الموجودة فى شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، ولكن تبقي درجات الحرارة المرتفعة على جنوب الصعيد.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء .. فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 4 - 10 - 2022 في القاهرة والمحافظات.



في لقطة مهيبة.. الرئيس السيسي يحيي أبطال كتيبة 133 صاعقة



في لقطة يملأها التصفيق وخالص التقدير، حيا الرئيس عبد الفتاح السيسي أبطال كتيبة 133 صاعقة.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



شاهد.. الرئيس السيسي يصدق على ترقية قائدي القوات البحرية والجوية لرتبة فريق



صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترقية كل من قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية من رتبة لواء أركان حرب إلى رتبة فريق.





حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل



عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن حبس أب بتهمة حجز وضرب ابنته في قضية "فتاة المعادي"، موضحة أن الفتاة تدعى نورا طالبة جامعية عمرها 23 عاما.



السيسي: أسعى لتغيير حياة المواطنين للأفضل بكل أمانة وشرف



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشائعات والأكاذيب التي نسمعها يوميًا لا تقلقني، معلقًا:" لا والله مش بخاف ولا بقلق.. إن الله بالغ أمره.. مفيش حاجه هتتعمل إلا بإرادته".



الرئيس السيسي: سنتجاوز الظروف الصعبة بإذن الله وبكرة تشوفوا



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشائعات والأكاذيب التي نسمعها يوميًا لا تقلقني، معلقًا: " لا والله مش بخاف ولا بقلق.. إن الله بالغ أمره.. مفيش حاجة هتتعمل إلا بإرادته".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية، أننا نسعى لبناء وتنمية وتعمير وتغيير حياة الناس للأفضل بأمانة وشرف، مؤكدًا أن الظروف الصعبة سنتجاوزها بفضل الله وبكره تشوفه .



