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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكبد خسائر فادحة.. لماذا ينهار الجيش الروسي في أوكرانيا؟

الجيش الروسي
الجيش الروسي

يدافع مراسلو وسائل الإعلام الروسية عن رسائلهم بشأن أداء الجيش الروسي في أوكرانيا وهم يتحدثون عن خسائر موسكو في الحرب.

كتب ألكسندر كوتس، من صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الموالية للحكومة علي “تليجرام”: “لقد قيل لي إنني أجعل الناس يشعرون بالاكتئاب بسبب أخباري. يُزعم أن الناس بحاجة إلى شيء إيجابي. لن يكون هناك أي أخبار جيدة في أي وقت قريب، ليس من خط الجبهة في خيرسون، ولا من خط لوجانسك“.

وقال إن “أوكرانيا تقدم احتياطيات جيدة الإعداد، وتدرك ميزتها في كل من بيانات الأفراد والاستخبارات”، مضيفًا أن “العملية العسكرية الخاصة الروسية تمر بأزمة عملياتية”.

وكتب كوتس، الذي كان جزءًا من القوات الروسية في مدينة ليمان في دونيتسك، في صحيفة “التابلويد” في وقت سابق من هذا الأسبوع أن القوات الروسية عانت من نقص القوة البشرية، وسوء الاتصالات، وأخطاء القادة.

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وأضاف: “تسلل إرهاق معين إلى مناطق كثيرة بعد هجوم طويل قمنا خلاله بتحرير مساحات شاسعة من الأرض. لم يكن لدينا ما يكفي من القوة بعد ذلك للاحتفاظ بهم”.

وقال: “لما ذلك؟ لأننا ببساطة لا نملك عددًا كافيًا من الناس. على الرغم من أنه قد يبدو مختلفًا في مرحلة ما. لقد احتجنا إلى هذه اللكمة الماصة لفهم كيف تسير الأمور في الواقع. لهذا أعلنوا عن التعبئة الجزئية”.

وطمأن كوتس أتباعه بأنه لا يرى “ذعرًا ولا غطرسة” بين القوات الروسية. 

إلى جانب كوتس ، يكتب إيفجيني بودوبني من روسيا 24 أيضًا تقارير مماثلة.

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