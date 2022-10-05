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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر سيارة كورية مستعملة في مصر بـ130 ألف جنيه| تفاصيل

هيونداي فيرنا موديل
هيونداي فيرنا موديل 2014

قدمت شركة هيونداي الكورية الجنوبية مجموعة مميزة من السيارات الاقتصادية التي غزت الشوارع المصرية منذ مطلع الألفية حتى الآن، ومازالت تمتلك مكانة قوية في سوق المستعمل، وتعتبر سيارة فيرنا واحدة من أبرز تلك السيارات.

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هيونداي فيرنا موديل 2014 

كانت أسعار السيارات الجديدة "الزيرو" قد شهدت عدة قفزات سعرية متعاقبة خلال الأشهر الماضية، حيث أعلنت العديد من الشركات العالمية عن زيادة أسعارها في مصر من خلال وكلائها المحليين، إضافة إلى فرض رسوم جديدة غير رسمية "اوفر برايس"، مما أدى الى زيادة إقبال المستهلكين على سوق السيارات المستعملة.

هيونداي فيرنا موديل 2014 

مواصفات السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014

تستمد السيارة السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة تبلغ 1.6 لتر، يضخ قوة تصل الى 106 حصانا، عند عدد لفات 5800 لفة تقريباً خلال الدقيقة الواحدة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 143.2 نيوتن/متر عند عدد لفات يبلغ حوالي 3000 لفة في الدقيقة.

 

تأتي السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، أو ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتصل قدرتها على استهلاك الوقود الى لتر وقود/ 100 كيلومتر

 

تتوفر السيار هيونداي فيرنا موديل 2014 بقياس هيكلية بلغت 4.26 متر، وعرض 1.68 متر، بينما يصل ارتفاعها إلى 1.405 متر، وتزن حوالي 1110 كيلو جرام، وتتمتع بتصميمها الأنيق.

هيونداي فيرنا موديل 2014 

 

أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في السوق المصري بـ 130 ألف جنيه حتى 180 ألف جنيه تقريباً، حيث تختلف أسعار السيارة حسب نوع الطراز ونوع ناقل الحركة أوتوماتيك أو مانيوال.

مانيوال أوتوماتيك هيونداي فيرنا موديل 2014 هيونداي فيرنا

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