أخبار الرياضة|نادِ مصري يفاوض يوسف البلايلي.. والزمالك يواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

كشف مصدر مقرب من اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، حقيقة اقترابه من الانضمام لصفوف النادي الأهلي أو الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

أعلنت لجنة الانضباط في دوري روشن السعودي لكرة القدم، عن توقيع عقوبة مالية، على المصري طارق حامد، بعد تعرضه للطرد في مباراة فريقه الاتحاد أمام النصر.

سقط فريق الأهلي السعودي في فخ التعادل أمام جدة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة لبطولة دوري الدرجة الأولى السعودي “ دوري روشن”.

خسر الفريق الأول لكرة اليد لنادي الزمالك للرجال مباراتهم في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى أمام الإفريقي التونسي بنتيجة 31-33، ضمن منافسات البطولة الإفريقية للأندية لكرة اليد رقم 43 والمقامة بتونس خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري.

افتتح الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مشواره في البطولة العربية للأندية المقامة في الكويت بالفوز على فريق الميناء اليمني.

أعلن الهولندي إيريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائمة فريقه لمواجهة أمونيا القبرصي، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

افتتح الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مشواره في البطولة العربية للأندية المقامة في الكويت بالفوز على فريق الميناء اليمني.

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا يفضل فكرة التعاقد مع جناح أيسر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأنه لا يوجد بديل للسنغالي إبراهميا نداي.