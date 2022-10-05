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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|نادِ مصري يفاوض يوسف البلايلي.. والزمالك يواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

لا أهلي ولا زمالك.. نادِ مصري مفاجأة يفاوض يوسف البلايلي| خاص

كشف مصدر مقرب من اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، حقيقة اقترابه من الانضمام لصفوف النادي الأهلي أو الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

توقيع عقوبة مالية ضد طارق حامد بعد طرده في مباراة الاتحاد والنصر ..اِعرفها

أعلنت لجنة الانضباط في دوري روشن السعودي لكرة القدم، عن توقيع عقوبة مالية، على المصري طارق حامد، بعد تعرضه للطرد في مباراة فريقه الاتحاد أمام النصر.

موسيماني يسقط في فخ التعادل بأولى مبارياته مع الأهلي السعودي أمام جدة

سقط فريق الأهلي السعودي  في فخ التعادل أمام جدة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة لبطولة دوري الدرجة الأولى السعودي “ دوري روشن”.

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

خسر الفريق الأول لكرة اليد لنادي الزمالك للرجال مباراتهم في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى أمام الإفريقي التونسي بنتيجة 31-33، ضمن منافسات البطولة الإفريقية للأندية لكرة اليد رقم 43 والمقامة بتونس خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري.

جماهير الأهلي بالكويت تهتف للخطيب في البطولة العربية للسلة.. فيديو

افتتح الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مشواره في البطولة العربية للأندية المقامة في الكويت بالفوز على فريق الميناء اليمني.

رونالدو على رأس قائمة مانشستر يونايتد لملاقاة أومونيا في الدوري الأوروبي

أعلن الهولندي إيريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائمة فريقه لمواجهة أمونيا القبرصي، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

تشجيع جنوني من جماهير الأهلي لفريق السلة في الكويت..فيديو

افتتح الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مشواره في البطولة العربية للأندية المقامة في الكويت بالفوز على فريق الميناء اليمني.

فيريرا يفضل التعاقد مع جناح أيسر.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا يفضل فكرة التعاقد مع جناح أيسر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأنه لا يوجد بديل للسنغالي إبراهميا نداي.

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لا أهلي ولا زمالك.. نادِ مصري مفاجأة يفاوض يوسف البلايلي| خاص

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

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