نادية الجندي: فيلم «48 ساعة فى إسرائيل» هيخلد اسمي بعد ما أموت

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، صورًا من فيلمها 48 ساعة فى إسرائيل ، تزامناً مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة .

وعلقت نادية الجندي قائلة: فيلم 38 ساعة فى إسرائيل تم تنفيذ هذا العمل تحت إشراف المخابرات المصرية، وهو من أحب الأفلام لقلبي وبصمة في تاريخ السينما المصرية، عمل أفتخر به طول حياتي وأخلد به أسمي بعد وفاتي.

وكانت قد شاركت الفنانة نادية الجندي، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها بصحبة الفنان هاني شاكر، عبر حسابها الشخصي “انستجرام”.

وعلقت نادية الجندي علي الصور كاتبة: “مع أمير الغناء العربي صديقي العزيز #هاني_شاكر ربنا يديله الصحه ويمتعنا بأغانيه الجميلة القديمة والجديدة فنان من الزمن الجميل الراقي المحترم وزوجته الجميلة حبيبتي نهلة، و المنتج الكبير #محمد_مختار في #بيروت في احتفالية عيد ميلاد صديقنا الدكتور #هراتش قضينا أوقات جميلة بصحبة ناس أجمل في #لبنان الجميلة”.

