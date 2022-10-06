نشرة الفن.. خطاب من سجين لـ سعيد صالح .. وصلة رقص وبكاء نبيلة عبيد .. وكلمات النجوم عن احتفالات 6 أكتوبر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض ابرزها فى السطور التالية

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، إلا أن هناك تراجعا بشكل عام في شباك التذاكر، وهو ما أدى إلى رفع فيلم “خطة مازنجر” من دور العرض السينمائي.

نشرت المخرجة روجينا بسالي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” كواليس تحضيرها لفيلمها الجديد “زمن السلطان” والتى يتناول بعض المحطات فى حياة الفنان الراحل سعيد صالح .

وقالت المخرجة روجينا بسالي: وأنا بحضر فيلم "سعيد صالح" خدت من هند سعيد صالح السنة اللي فاتت الحاجات اللي عندها كلها، ووسط الحاجات ديه لاقيت ظرف مكتوب عليه "مطالب من سجناء".

حلت الفنانة القديرة نبيلة عبيد ضيفة على برنامج صدي الملاعب المذاع عبر قناة mbc ، والذى يقدمه الاعلامي الكبير مصطفي الاغا .

وخلال الحلقة فاجيء فريق عمل البرنامج الفنانة نبيلة عبيد باذاعة أغنية الحلق للفنان سعد لمجرد لتتمايل وترقض بشكل تلقائي علي الاغنية .



حلت الفنانة القديرة نبيلة عبيد ضيفة على برنامج صدي الملاعب المذاع عبر قناة mbc ، والذى يقدمه الاعلامي الكبير مصطفي الاغا .

خلال الحلقة بكت الفنانة القديرة نبيلة عبيد بسبب رسائل المحبين لها والمقربين منها ، والتى إذيعت خلال الحلقة ، كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن حقيقة خلافها مع نادية الجندي ، حيث أكدت ان الامر بدأ بوقيعة من البعض ، بسبب منع فيلم للاخيرة ، حيث حاولوا اشغال خلافها بينهن ، الا انها حرصت على تعزيتها فى والدتها .



كشفت الفنانة انتصار عن كواليس مسلسل “مجنونة بيك” ، والذى بدأ عرض أولى حلقاته فى الساعات الأولى من صباح اليوم على منصة شاهد vip .

حيث أكدت انتصار فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : انها تجسد داخل الأحداث دور موظفة تساعد فتاة يتم تعيينها فى المكتب حديثًا لاستعادة حبيبها السابق.



شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، صورًا من فيلمها 48 ساعة فى إسرائيل ، تزامناً مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة .

وعلقت نادية الجندي قائلة: فيلم 38 ساعة فى إسرائيل تم تنفيذ هذا العمل تحت إشراف المخابرات المصرية، وهو من أحب الأفلام لقلبي وبصمة في تاريخ السينما المصرية، عمل أفتخر به طول حياتي وأخلد به أسمي بعد وفاتي.

أكدت الفنانة سلوى عثمان عن اعتزازها بالاحتفال بحرب 6 أكتوبر المجيدة ، مؤكدة الاحتفال بهذا الحدث الجلل يوضح لنا مدي قوة الجيش المصري .

وتابعت الفنانة القديرة سلوى عثمان فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : نحن كمصريين نفتخر بحرب السادس من أكتوبر ، والتي أظهرت قوة الجيش وقدرته على اقتحام حصون العدو وهزيمته ، فانتصار أكتوبر فخر لبلادنا .

أحيا الفنان حسين فهمى الذكرى 49 لنصر حرب 6 أكتوبر عام 1973، عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وكتب حسين فهمي: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر تحية إجلال وتقدير لكل شهداء الوطن .. لأبطال ملحمة السادس من أكتوبر المجيد - - ٦ أكتوبر 1973 الذكرى التاسعة والأربعين".