وكالة الطاقة الذرية ترفض الاعتراف بنقل ملكية محطة زابوروجيا النووية إلى روسيا

رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، الاعتراف بنقل ملكية محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا إلى روسيا.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، خلال مؤتمر صحفي في كييف: “لا معلومات لدينا بشأن ربط موسكو محطة زابوروجيا بشبكات الكهرباء الروسية وموقفنا هو أن محطة زابوروجيا منشأة أوكرانية”.

وأضاف “نهدف إلى منع وقوع حوادث نووية في محطة زابوروجيا في أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا”.

وأشار جروسي إلى أن العاملين في محطة زابوروجيا التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا يعملون في ظروف لا تحتمل، لافتا إلى أهمية إبقاء التواصل مع روسيا لمنع حصول حادث نووي.

وأعلن جروسي أن الوكالة ستزيد عدد موظفيها في المحطة من فردين إلى 4 أفراد.