درة البحر المتوسط .. شاهد جمال العلمين الجديدة

مازالت العلمين الجديدة تحظى باهتمام كبير داخليا و خارجيا خاصة أن مدينة العلمين الجديدة تحولت من مدينة الألغام إلى أيقونة الساحل الشمالى .

فمدينة العلمين منذ قيام الرئيس السيسي بتدشينها ليعلن وتشهد المدينة عمليات إنشاء واسعة لم يوقفها أى شى ليستمر العمل ولنقترب من تحقيق الحلم للتحول العلمين الجديدة إلى قبلة للسياحة ومزارا مميزا بعد أن انهكتها ألغام الحرب العالمية الثانية لسنوات عديدة.



كاميرا صدى البلد تجولت داخل مدينة العلمين الجديدة لترصد حجم الإنشاءات المميزة والتخطيط العالمى والشواطى ذات المياه إلتقية متدرجة الألوان.

كما رصدت انشاء كورنيش العلمين الجديدة والذى يعد تحفة معمارية رائعة تجذب إليها عدد كبير من المواطنين للاستمتاع بذلك الكورنيش السياحي الفريد الممتد لـ14كيلو متر . بالإضافة إلى المنطقة الشاطئية ذات المياه الصافية والذى تم اتاحتة أمام الجميع مجانا .

وتم تنفيذ المدينة التراثية، وتشتمل على مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، وتضم البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمتحف، والمباني التجارية والفندقية في الحى القديم، ومجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحى الاستثماري، ومباني الإسكان الفاخر، كما تم تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، على مساحة 128 فداناً، وتضم الجامعة (مبنى الإدارة - كلية الدراسات العليا - المكتبة المركزية - كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية الفنون والتصميم - كلية الدراسات القانونية الدولية - كلية إدارة الأعمال - كلية الهندسة كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - كلية الهندسة كلية السياحة والضيافة سكن جامعي (طلاب) وإسكان هيئة التدريس وباحثين - سكن جامعي (طالبات) وإسكان هيئة التدريس وباحثات - مستشفى جامعي - مبنى الخدمات - صالة رياضية متعددة الأغراض - مستشفى طب الفم والأسنان).

وروعى في تخطيط المدينة ان تكون نموذجًا للمدن الساحلية المصرية التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسا اقتصاديا قويًا كما تم إنشاؤها مركز للحكومة لاستغلاله في موسم الصيف.