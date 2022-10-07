تيسيرا على طلاب وأهالي مطروح..تشغيل خط سير جديد لنقل الركاب إلى منطقة سملا

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تشغيل خط سير جديد من مشروع نقل الركاب الى منطقة سملا مع تيسير اتوبيس مشروع النقل الجماعى داخل مدينة مرسى مطروح الى منطقة سملا بالكيلو ١٠ طريق مطروح إسكندرية .



و يبدأ التحرك من يوم الأحد القادم في الساعة السابعة صباحا من موقف مشروع النقل الجماعي امام مبنى المحكمة القديمة بشارع شكرى القوتلى بوسط مدينة مرسي مطروح.



على أن يتم عمل اشتراكات مخفضة للطلاب مع زيادة الحركة على طول الخط.



وأوضح المحافظ أن ذلك ياتى تيسيرا على المواطنين وطلاب جامعة مطروح والموظفين وقاطنى المنطقة .



وأشار إلى استمرار دراسة تيسير اتوبيسات لكافة المناطق التى تحتاج لتوفير اتوبيسات بها .