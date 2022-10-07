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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والده في القاهرة للتفاوض..الزمالك يقترب من ضم البلايلي للفريق

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تفاصيل وكواليس مفاوضات الزمالك مع حفيظ البلايلي والد يوسف البلايلي لاعب بريست الفرنسي السابق ومنتخب الجزائر.

وأكد مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر قناة ام بي سي مصر أن والد يوسف البلايلي تواجد في القاهرة بدعوه من مسؤولي الزمالك وأقام في أحد الفنادق في حي الدقي.

واضاف أن مسؤولي الزمالك عقدوا جلسة مع حفيظ لمعرفه شروط انضمام اللاعب للزمالك حيث أنه طلب الحصول علي شقه قريبه من النادي وسيارة خاصة بسائق ووافق الزمالك على تلك المطالب. 

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وتابع أن الأزمة هي في المقابل المادي حيث طلب اللاعب الحصول علي ٤ مليون دولار في الموسم وهو يعد مقابل مادي ضخم علي الزمالك ولكن مسؤولي الزمالك عروض حصوله على ٢ مليون ونصف دولار ولكن والده أكد أن نجله لن يحصل على أقل من ٣,٥ مليون دولار في الموسم.

 

وتابع أن المفاوضات مازالت مستمرة حيث أنه في حال انضمام اللاعب للزمالك ستكون صفقة كبري وسيضيف للفريق الكثير ويقترب الزمالك أكثر من هدفه بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وفي سياق متصل كشف حازم إمام الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عدم صحة ما تردد حول تفكيره في الاعتزال خلال الفترة الحالية.


وأضاف اللاعب خلال تصريحات خاصة أنه في حالة عدم تعاقده مع أي فريق في الفترة الحالية فسينتظر حتى شهر يناير المقبل للانتقال لأحد الأندية سواء محليا أو عربيا.

وكان مصدر مقرب من اللاعب أكد  رفض اللاعب لأربعة عروض محلية تلقاها في الأيام القليلة الماضية، خاصة وأنه يرى أنها ليست مناسبة له.

وأكد المصدر أن حازم إمام لا يفضل اللعب في فريق لا يناسب طموحاته ومن الممكن أن ينتظر دون الانتقال لأي فريق مصري أملا في الانتقال لأحد الأندية العربية أو تلقي عرض أفضل في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار المصدر أن اللاعب كان قريبا من الانتقال للإسماعيلي في الفترة الأخيرة، قبل أن يتعاقد الدراويش مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للزمالك .

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