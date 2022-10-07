فرج عامر: حفيظ البلايلي والد النجم الجزائري تواجد بالقاهرة للتفاوض مع الزمالك

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، حقيقة تفاوض الزمالك مع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب: "حفيظ البلايلي والد يوسف البلايلي النجم الجزائري تواجد في القاهرة امس واليوم من أجل التفاوض مع الزمالك ،التي مازالت جارية حتى الآن".

وكان اللاعب الجزائري يوسف البلايلي قد فسخ تعاقده مع فريق بريست الفرنسي مؤخراً بالتراضي بينهما.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، حقيقة اقترابه من الانضمام لصفوف النادي الأهلي أو الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: “لا يوجد مفاوضات من جانب مسئولي النادي الأهلي أو الزمالك مع يوسف البلايلي في الوقت الحالي”.

وتابع: “حفيظ البلايلي والد اللاعب متواجد في مصر حالياً للتفاوض مع نادي الإسماعيلي”.

وأضاف: “هناك نقطة خلاف قوية بين يوسف البلايلي ووالده حيث يرغب اللاعب في اللعب في أحد أندية الخليج وليس في الدوري المصري”.

أرقام يوسف البلايلي:

خاض يوسف البلايلي 19 مباراة بقميص نادي بريست، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ يوسف البلايلي 2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid031oL9LVXCfgse6C2fssJYkyUE1o9mrRUfut96uXmTieXUwNZU9F4cuvipj4itUF1nl&id=100044200311176