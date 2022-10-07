ماكرون يدعم أوكرانيا بـ100 مليون يورو لشراء الأسلحة أمام حرب روسيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، تخصيص 100 مليون يورو لتمكين أوكرانيا من شراء العتاد العسكري بشكل مباشر.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع "المجموعة السياسية الأوروبية"، أنه قرر "إنشاء صندوق خاص" لتمكين أوكرانيا من أن تشتري مباشرة من الجهات الصناعية الفرنسية، العتاد الذي تحتاج اليه دعما لجهدها الحربي.

وتابع "سنزود هذا الصندوق الخاص 100 مليون يورو كبداية.. ما سيتيح التمكن من العمل أيضا مع القاعدة الصناعية للدفاع الفرنسي".

على جانب آخر، قال الرئيس الفرنسي إنه اقترح على دول الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية منسقة، لضمان أمن خطوط أنابيب الغاز تحت الماء.

وأشار إلى أن الشتاء المقبل، سيكون الأصعب في إمدادات الغاز، موضحا أنه يجب وضع آلية تمويل بشأن أسعار الطاقة، وتخفيف الضغط على الدول محدودة القدرات بالاتحاد الأوروبي.

وتابع ماكرون "لابد من تضامن أوروبي فعلي بشأن الطاقة.. وتوفير قروض للدول الصغيرة بالاتحاد لتفادي زيادة الأسعار الحالية".

واعتبر الرئيس الفرنسي أن "التهديدات النووية غير مقبولة ولا بد من الحذر بشأن استخدام هذه اللغة".

وكان ماكرون صرح في وقت سابق، بأن الدول الأوروبية ستواصل إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا من أجل مواجهة روسيا.

وقال ماكرون، إنه سيتم تزويد أوكرانيا بمدافع الهاوتزر الفرنسية من طراز قيصر، من أجل التصدي للقوات الروسية، مضيفا "نحن نعمل بالفعل على عدة طلبات، مع العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بشأن مدافع قيصر".

ولفت إلى أن "44 دولة خلال قمة مجموعة السياسة الأوروبية في التشيك بدت متوحدة في إدانة روسيا ودعم أوكرانيا".