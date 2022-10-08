عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

16 مليون نخلة.. الصناعة والتجارة: نزرع 18% من الإنتاج العالمي فى التمور

أحمد سمير- و زير
أحمد سمير- و زير التجارة و الصناعة

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.

وأشار  إلى أن هذا التوجه يتوافق مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حالياً في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن انشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتي توشكي والعوينات.
 

محافظ أسوان: الاهتمام بزراعة التمور سيوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل للشباب

وزير التجارة: 75 مليون جنيه من جائزة خليفة لتطوير قطاع التمور بمصر


وقال الوزير إن التمر يمثل محصولاً استراتيجياً خاصة وأن مصر تعد أكبر منتج في العالم للتمور حيث تنتج حوالي 18% من الإنتاج العالمي، و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16 مليون نخلة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات المهرجان الدولي السادس للتمور الذي يقام تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة أسوان في الفترة من 8 حتى 10 من شهر أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور 
عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الى جانب سفير جمهورية اندونيسيا بالقاهرة وممثل عن سفارة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة ، والمهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و احمد رضا المشرف العام على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي بوزارة التجارة والصناعة ، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد 
 

وزارة التجارة والصناعة وزير التجارة والصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية الصعيد Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

على أجهزة التنفس .. آخر فيديو لـ هشام سليم قبل لفظ أنفاسه الأخيرة

قصة مأساوية أبكت شرم الشيخ.. حبة غلة تودي بحياة أم روسية وطفلين

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

ترشيحاتنا

حقيقة إفلاس بنك كريدي سويس.. شبح أزمة 2008 يهدد بانهيار اقتصادي عالمي|ماذا يحدث؟

الرعاية الصحية: تجهيزات لتحويل شرم الشيخ الدولي إلى أول مستشفى خضراء بمصر

شهيدان و11 إصابة.. اشتباكات مع جيش الاحتلال في مخيم جنين

القباج تلتقي 700 متطوع من المشاركين في قمة المناخ بمعسكر أبو قير

السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي والشعب الليبي بالمولد النبوى

لمحبي القهوة.. نجاح تجربة زراعة البن لأول مرة بالشرقية والشتلات تبدأ من 35 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تبهر متابعيها بإطلالة جميلة في باريس| شاهد

توقف عن تناولها فورا.. طبيبة تحذر: هذا النوع من حلاوة المولد يهدد صحتك

بعد تصدرها التريند| شاهد.. أسرار غير متوقعة لـ أناقة ميرهان حسين

خبير مناعة يكشف أسرار صادمة عن أمراض الخريف| تفاصيل

فيديو

الشرطة تتدخل.. قيادة متهورة على طريق الإسماعيلية بعد واقعة طريق السويس الأخيرة

على أجهزة التنفس .. آخر فيديو لـ هشام سليم قبل لفظ أنفاسه الأخيرة

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ