16 مليون نخلة.. الصناعة والتجارة: نزرع 18% من الإنتاج العالمي فى التمور

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتوافق مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حالياً في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن انشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتي توشكي والعوينات.





وقال الوزير إن التمر يمثل محصولاً استراتيجياً خاصة وأن مصر تعد أكبر منتج في العالم للتمور حيث تنتج حوالي 18% من الإنتاج العالمي، و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16 مليون نخلة.



جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات المهرجان الدولي السادس للتمور الذي يقام تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة أسوان في الفترة من 8 حتى 10 من شهر أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور

عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الى جانب سفير جمهورية اندونيسيا بالقاهرة وممثل عن سفارة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة ، والمهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و احمد رضا المشرف العام على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي بوزارة التجارة والصناعة ، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد

