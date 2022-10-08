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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة كل شهر ما دمت في السلطة

أردوغان: تركيا ستواصل
أردوغان: تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة ما دمت في السلطة

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن يواصل البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة كل شهر، طالما بقي في السلطة.

وجاءت تصريحات أردوغان، بعد أن فاجأ البنك التركي الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين.

وأمام حشد في إقليم باليكسير بغرب تركيا، قال أردوغان "ما دام أخوكم في هذا المنصب ستستمر الفائدة في الانخفاض مع مرور كل يوم.. مرور كل أسبوع وكل شهر".

ويرتفع التضخم في تركيا، منذ نوفمبر من العام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الليرة بعد تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة، في سلسلة من إجراءات غير تقليدية لتيسير السياسة النقدية، والتي كان أردوغان يسعى إليها منذ فترة طويلة.

وفي سبتمبر الماضي، سجل التضخم السنوي في تركيا ذروة جديدة، تمثل أعلى مستوى في 24 عاما عند مستوى 83.45%.

في حين تواصل الليرة التركية تراجعها المستمر، أمام الدولار، بعد قرارات البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة.

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على جانب آخر، أعلن وزير المالية التركي نور الدين النبطي، أن الزيادة الجديدة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور ستكون أعلى من نسبة التضخم.

وقال الوزير التركي في تصريحات صحفية "سينخفض ​​التضخم في ديسمبر.. وسيكون الحد الأدنى للأجور أعلى من التضخم".

وفي وقت سابق، حذر بنك جي بي مورجان، المسؤولين الأتراك من أن التضخم سيظل عند مستويات بالغة الارتفاع، حتى تصبح السياسات النقدية تقليدية، في إشارة إلى أن أنقرة عليها أن تسير على نهج البنوك المركزية الأخرى بزيادة أسعار الفائدة.

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