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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

السمك المقلى
السمك المقلى

يعد السمك من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص و يتناولهاالبعض مرة أو مرتين أسبوعيا .


 

و من المتعارف عليه تناول السمك مثلى أو مشوى ولكن لا يتسأل البعض عن فوائده وأضراره ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الأضرارالتى يمكن ان تصيبك عند تناول السمك مقلى.


 

قال الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، فى تصريحات صحفية، ان تناول الاسماك المشوية تفيد صحيا منالاسماك المقلية ، لأنها تحتوى على اوميجا 3و6  المهمة لأمراض القلب و المخ.


 


 

وكشف خبير التغذية اضرار السنة المقلى الذى يوضع فى الدقيق الذي هو عبارة عن نشويات تتفاعل مع الزيت عند درجةحرارة عالية وتكون مركب الأكريلاميد الضار جدا بالصحة.


 

أضرار خطيرة بمادة الأكريلاميد تعرف عليها


 

الأكريلاميد هو مركب كيميائي يتشكل نتيجة تسخين النشويات لدرجات حرارة عالية قائلا: "أي حاجة مقلية في الزيتعند درجة حرارة عالية أول ما تاخد اللون الداكن بيبقى الأكريلاميد اتكون وده أثبت ضرره في العالم كله".


 

واستكمل الحوفي حديثه بأن من ضمن أضرار الأكريلاميد في الطعام أنه ثبت علميا أنه من الممكن أن يتسبب في مرضالسكر من النوع الثاني، موضحا أن السمك المقلي يكون مضرا إذا وصل لون قليه للداكن وتناوله الشخص الجلد.

محمد الحوفي السمك المقلي اصرار السمك أضرار تناول السمك أعراض تسمم السمك

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