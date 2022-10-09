صور تكشف ما خلفه القصف الروسي على زابوريجيا.. وزيلينسكي يتعهد بالرد

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمحاسبة أولئك الذين أمروا بالضربات "الوحشية" في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" “زابوريجيا مرة أخرى. مرة أخرى ضربات قاسية على المدنيين في منتصف الليل فقط. هناك بالفعل 12 قتيلًا و49 جريحًا في المستشفى بينهم 6 أطفال”.

وأضاف “إلى كل من أعطى هذا الأمر، وإلى كل من اتبعه. سيتم محاسبتكم بالتأكيد أمام القانون والشعب”.

صور مفجعة

من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على حسابها بموقع "تويتر"، صورًا للهجوم الصاروخي الذي ضرب مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد.

وأضافت الوزارة أنه "إذا كانت القوات العسكرية الأوكرانية لديها "أنظمة حديثة قوية مضادة للصواريخ، لكان بإمكاننا منع مثل هذه المآسي".

Another russian missile strike on the city of Zaporizhzhia. 17 civilians were killed.

If #UAarmy had modern Western anti-missile systems, we could have prevented such tragedies. pic.twitter.com/6mTHlFshF9 — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 9, 2022

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أعلنت اليوم الأحد، أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في قصف ليلًا على مدينة زابوريجيا، جنوب شرق البلاد.

وقالت القيادة المركزية للجيش على صفحتها على فيسبوك: "بين عشية وضحاها، قصف المحتلون الروس بغشومية المباني السكنية والبنية التحتية المدني".

وأضافت أنه "يتم تأكيد المعلومات المتعلقة بالضحايا، لكن من المعروف أنهم عشرات القتلى أو الجرحى".

وقال المسؤول بالمدينة الأوكرانية، أناتولي كورتيف، إن 17 شخصًا على الأقل قتلوا في قصف عندما أصابت صواريخ مجمعا سكنيًا شاهقًا ومباني.

وأضاف المسؤول، الذي يشغل منصب سكرتير إدارة المدينة، على تطبيق تليجرام أنه "نتيجة لهجوم صاروخي خلال الليل على زابوريجيا تضررت المباني السكنية والطرق في منطقة سكنية بالمدينة".