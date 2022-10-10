أحمد دياب يوضح استضافة ملاعب الإسماعيلية وبورسعيد مباريات في الدوري

جاوب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، على سؤالا هل هل في ماتشات هتتلعب في الإسماعيلية وبورسعيد الدوري ده؟.



وقال أحمد دياب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إن :"محافظة الاسماعيلية سيتم إقامة مباريات الدوري فيها، ولكن ملاعب بورسعيد لن يتم لعب فيها أي مباريات".

وأضاف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن حاليا يتم عمل اثاثات في النادي المصري وخلال المواسم المقبلة سيتم اللعب فيها مباريات في بطولة الدوري العام.

الجميع حريص على عودة الجماهير

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن الجميع حريص على عودة الجماهير إلى الملاعب ولكنها يجب أن تكون تدريجي، عودة الجماهير بعد انقطاع طويل يجب أن تكون بالتدريج وهو ما حدث في إنجلترا نفسها.

وتابع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن الجمهور المصري جمهور متميز، ويقدم شكلا يليق بنا في المحافل الدولية.