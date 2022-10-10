عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالسيوف والأعلام.. تفاصيل كارثية في واقعة الاحتفال بالمولد النبوي في طنطا

احتفالات بشوارع قرية
احتفالات بشوارع قرية سجين بقطور

 شهدت قرية سجين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية موجة من السخط والغضب الشديدين جراء شيوع بعض مرتادي الطرق الصوفية في احتفالاتهم في ذكري المولد النبوي الشريف لواقعة إشهار السيوف في شوارع القرية الأمر الذي أثار حفيظة كافة الأسر والعائلات واستنكروه كونه مشهدا عبثيا أثار سخط أطفالهم وذويهم ومخالفا للعقائد الدينية الوسطية .

جرار زراعي وأعلام.. ضبط 11 بينهم سيدة احتفلوا بأسلحة بيضاء في الغربية


من ناحية أخرى نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في كشف غموض ملابسات  تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، يظهر خلاله تنظيم بعض الأشخاص احتفالاً دون الحصول على التصاريح اللازمة في الغربية وحملهم أسلحة بيضاء.

مصرع طفلة وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق "طنطا _ كفر الشيخ"


وبتقنين الإجراءات الأمنية ضبط القائمة على تنظيم الاحتفال إحدى السيدات من طنطا وكذلك 10 أشخاص آخرين كما تم ضبط عدد من الأسلحة البيضاء وجرار زراعى وعدد من اللافتات والأعلام وكاميرا.
وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة دون الحصول على التصاريح كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين .


وأفادت مصادر داخل الطرق الصوفية بالغربية أن هناك تحقيقات جارية لردع تلك التصرفات غير اللائقة والتي ظهرت ملامحها خلال الفيديو المتداول على الصفحات وجروبات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وتيليجرام خلال الفترة الجارية.
وتابعت المصادر أن هناك كشوفات أعدت بأسماء مشايخ الطرق الصوفية ومريديها فضلا عن التأكيد عن لوائح راسخه تستهدف تقويم أداء أنشطة وفعاليات الطرق الصوفية وفق الاحتفالات الدينية والإسلامية الوسطية.

في المقابل كشف احمد قنديل المتحدث الرسمي عن مشايخ الطرق الصوفية أن تلك الأفعال ليست من تقاليد الطرق الصوفية ومريديها مشيرا أن  ما حدث في الفيديو المتداول لا تعد سوى  تصرفات فردية، وأن احتفالات الطرق الصوفية ما هي إلا إحياء للمناسبات الدينية لأولياء الصالحين، في إطار من الاحترام الديني وتعاليم الإسلام واحترام قيمة الإنسان، الذي كرمه الله تعالى عن سائر مخلوقاته كون خاتم المرسلين للعالمين.

IMG-20221007-WA0039
IMG-20221007-WA0039
IMG-20221007-WA0036
IMG-20221007-WA0036
IMG-20221007-WA0038
IMG-20221007-WA0038
IMG-20221007-WA0040
IMG-20221007-WA0040
IMG-20221007-WA0037
IMG-20221007-WA0037
الغربية محافظة الغربية التواصل الاجتماعي النيابة العامة اشهار السيوف الطرف الصوفيه امن الغربية مواقع التواصل الاجتماعي أسلحة بيضاء سيدة مديرية امن الغربية مشايخ الطرق الصوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفي| القصة الكاملة

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

أول تعليق من ميدو على أداء سافيو مع الأهلي

اول مسمار في نعش فيريرا.. مهيب عبد الهادى يثير الجدل برسالة غامضة

ضربها بـ النار| قصة عاطل بالبحيرة تخلص من أمه إرضاءً لزوجته فكانت هذه نهايته

أخبار السوشيال|مهيب عبدالهادى: الزمالك يضرب أول مسمار في نعش فيريرا.. فرج عامر يكشف عن تهديد خطير لـ بوتين بشأن كأس العالم

موضوعات متعلقة

تحرير 232 مخالفة مرورية في حملات مكثفة بشوارع الغربية

ترشيحاتنا

السيسي: البلد لو كانت راحت ما كنش هيبقى في مستقبل لحد خالص

للقاء بوتين .. محمد بن زايد يزور روسيا غدا

الرئيس السيسي : أمن وأمان مصر في رقبة الجميع

3 أهداف تركية لاتفاقها غير القانوني بشأن الغاز.. ماذا تريد أنقرة من طرابلس؟

لن ننساكم أبدًا.. السيسي يوجه رسالة مؤثرة لـ شهداء الوطن

3 أمور تجب على كل مسلم تجاه النبي .. علي جمعة يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند.. نبيلة عبيد تكشف سرا غير متوقع لرشاقة جسمها

مجوهرات صاخبة.. ياسمين رئيس بإطلالة تثير الجدل| شاهد

تسجيل صوتي مشبوه.. استشاري: انتشار شلل الأطفال في مصر غير صحيح

عروسة طارق العريان تشعل السوشيال ميديا.. والمتابعون: بيحب السوريات

فيديو

كامل الوزير: طول ما بلادنا محتاجة مشاريع وشغل إحنا مش هنقف| فيديوجراف

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ