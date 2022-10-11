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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدين الخارجي يتراجع 2.1 مليار دولار في 3 شهور

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تراجع معدل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي لنحو 155.708 مليار دولار بعد ان كان157.801 مليار دولار في الربع الثالث من نفس العام .

وفقا لتقارير أصدرها البنك المركزي المصري، تراجع معدل الدين الخارجي للبلاد خلال تلك الفترة بمقدار2.1 مليار دولار .

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وبلغت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي نحو 34.6% بنهاية مارس الماضي ، إذ وصلت أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 20 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي .

وأعلن البنك المركزي المصري قبل أيام زيادة معدلات الاحتياطي النقدي لمصر بمقدار طفيف للمرة الأولي منذ أكثر من 4 شهور ليصل الي 33.2مليار دولار بمعدل نمو 50 مليون دولار علي أساس شهري. 

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