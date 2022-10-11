الدين الخارجي يتراجع 2.1 مليار دولار في 3 شهور

تراجع معدل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي لنحو 155.708 مليار دولار بعد ان كان157.801 مليار دولار في الربع الثالث من نفس العام .

وفقا لتقارير أصدرها البنك المركزي المصري، تراجع معدل الدين الخارجي للبلاد خلال تلك الفترة بمقدار2.1 مليار دولار .

وبلغت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي نحو 34.6% بنهاية مارس الماضي ، إذ وصلت أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 20 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي .

وأعلن البنك المركزي المصري قبل أيام زيادة معدلات الاحتياطي النقدي لمصر بمقدار طفيف للمرة الأولي منذ أكثر من 4 شهور ليصل الي 33.2مليار دولار بمعدل نمو 50 مليون دولار علي أساس شهري.