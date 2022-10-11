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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأكبر منذ 3 سنوات.. تراجع الدين الخارجي لمصر 2.1 مليار دولار

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور أحمد متولي، المحلل الاقتصادي، إن الدولة لم تتخلف عن سداد أي التزام واستطاعت مصر تسديد الأقساط في مواعيدها رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وكان أهمها الحرب الروسية الأوكرانية، والمشاكل المتعلقة بسلاسل الإمداد، وارتفاع حالات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة والطاقة.

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الدين الخارجي يتراجع 2.1 مليار دولار في 3 شهور

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موجة شائعات عنيفة والدولة تتصدى بقوة.. الدين الخارجي والوضع الاقتصادي أبرزها

وأضاف "متولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن الحكومة تعمل على خفض قيمة الدين الخارجي لمصر عكس ما يحدث فى أغلب الدول الناشئة التي تعمل على البحث عن مصادر التمويل حتى تواجه الأزمات الاقتصادية الكبيرة.

وتابع المحلل الاقتصادي أن تراجع الدين الخارجي لمصر 2.1 مليار دولار وهذا التراجع الأكبر منذ 3 سنوات. 

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