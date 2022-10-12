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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|تحذير عاجل من الأرصاد.. وقرار حاسم من مصطفى كامل لأزمة حمو بيكا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

 

تقلبات الطقس.. الأرصاد: السبت أمطار على القاهرة متفاوتة الشد| شاهد
أكدت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بداية شهر أكتوبر بدأ تغير في حالة الطقس في مصر، وحدث انخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن نشهد تقلبات في حالة الطقس خاصة في فترات الليل المتأخرة، لافتة إلى أنه نشعر بنسمات برودة في ساعات الليل المتأخر والساعات الأولى من الصباح الباكر.

 

الأرصاد تكشف مفاجأة خلال الأسبوع المقبل| شاهد
أكدت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن لا صحة انخفاض درجة الحرارة 12 درجة مئوية الأسبوع المقبل، مضيفة أنه الحقيقة أن درجة الحرارة يتوقع أن تنخفض درجتين.

وأضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن سنشعر باختلاف في درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

 

قرار حاسم .. تعليق مصطفى كامل على أزمة حمو بيكا مع الموسيقيين
قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إن النقابة لن يخطوها فاسد وسيتم غلق أبوابها أمام المتجاوزين، وكل ألوان الفساد حال ثبوتها سيتم إحالتها للجهات المعنية.

 

عبدالحليم قنديل: هناك مئات الأشخاص سوف يشاركون في المؤتمر الاقتصادي.. فيديو
قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل إن هناك مئات من الأشخاص سوف يشاركون في المؤتمر الاقتصادي لدعم الصناعة الوطنية في مصر سواء من جهات دولية أو دولية.

أقنع ستيفانو ريتشي.. مصطفى وزيري يشكر النائب محمد أبو العينين على الهواء
قدم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الشكر للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، مضيفا أن محمد أبو العينين استطاع أن يقنع ستيفانو ريتشي إقامة احتفالية اليوبيل الذهبي للماركة العالمية بالأقصر.


الأكبر منذ 3 سنوات.. تراجع الدين الخارجي لمصر 2.1 مليار دولار
قال الدكتور أحمد متولي، المحلل الاقتصادي، إن الدولة لم تتخلف عن سداد أي التزام واستطاعت مصر تسديد الأقساط في مواعيدها رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وكان أهمها الحرب الروسية الأوكرانية، والمشاكل المتعلقة بسلاسل الإمداد، وارتفاع حالات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة والطاقة.

 

أكاديمي يوضح أسباب ارتفاع سعر الدولار .. فيديو
قال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة كان عامل مساعد في ارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن الدولار مستمد قوته بسبب أنه عملة دولية لأسباب تاريخية وأسباب متعلقة بالوقت الحاضر.

 

الاقتصاد المصري قادم وبقوة.. أحمد موسى يزف بشرى سارة خلال 2023
عبر الإعلامي أحمد موسى، عن تفاؤله بشأن الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الاقتصاد المصري قادم وبقوة.


المقاولون العرب تعلن تفاصيل جديدة عن الملء الأول للسد التنزاني
أكد المهندس حسام الويفي، عضو مجلس إدارة شركة  المقاولون العرب، أنه تم الانتهاء من الخرسانة الأساسية للسد التنزاني، ولكن جارٍ العمل على باقي المكونات الأخرى.
 

مفيدة شيحة: الراجل محتاج يتقبل فكرة أنه متزوج شريك في الحياة
خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة عن العلاقات الاجتماعية، حملت عنوان "الرجال لا يفضلونها مثقفة.. لماذا؟".
 

رغم الأزمة العالمية.. عبد المنعم السيد: معدل النمو الاقتصادي وصل 4.8%..فيديو
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي 4.8%، وهو معدل جيد على الرغم من الأزمة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.


خبير يوضح أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية .. فيديو
قال الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة أن التحول للأخضر له أهمية قومية ويؤكد أن مصر تضرب المثل لجميع دول العالم فى أنها تستخدم المشروعات الخضراء الذكية وتعمل على تطويرها.
 

تفاصيل الاجتماع المرتقب لمجموعة التخطيط النووي في حلف الناتو
قال مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد في بروكسل، إن هناك اجتماع طارئ لمجموعة التخطيط النووي في حلف الناتو بعد غد الخميس، حيث أن هناك تخوف من أن يلجأ بوتين لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وأضاف مجدي يوسف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حلف شمال الاطلسي يراقب كل التحركات النووية الروسية، ويخشى أن تطال هجمات موسكو النووية حال حدوثها أي من دول حلف الناتو.

وأكد مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد في بروكسل، أن دول حلف الناتو لديها تخوف من احتمالية أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جادا في تهديداته النووية.

واستطرد مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد في بروكسل، أن اجتماع مجموعة التخطيط النووي سيكون برئاسة أمين عام حلف شمال الأطلسي.

 

الأرصاد الجوية نقيب الموسيقيين مصطفي وزيري مفيدة شيحة المقاولون العرب

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