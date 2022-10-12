فتاة طنطا تعتذر لخطيبها بطريقة غريبة.. فما القصة؟

يرهب أي حبيبين لحظة الفراق؛ فبمجرد نشوب خلاف بينهم يحاول طرف إعادة الود وإظهار الحب للطرف الآخر حتى لا يخسره؛ هذا ما فعلته فتاة طنطا التي اعتذرت لخطيبها أمام العالم خوفاً من فقدانه.



منذ أيام قليلة فوجيء أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية بمشهد غير معتاد حيث انتشرت لافتات كبيرة الحجم في كل مكان في الشوارع والمحلات تحمل رسالة حب وود من فتاة تجاه خطيبها حيث حدث خصام بينهما وقرر الابتعاد مما دفع الفتاة لخلق حيلة لتوصيل رسالتها له حيث كانت كلماتها تحمل الكثير من الندم والاعتذار والخوف من الفقدان معاً.



نص لافتات اعتذار فتاة طنطا لخطيبها

وبكلمات صاغتها الفتاة لحبيبها حيث قالت: الحب اللي نعرف نتخانق فيه ونبوظ الدنيا ونكون شاربين بعض ونتصالح ونبذل مجهود أننا نصلح ونرجع العلاقة ما بينا تاني .. مش من اول مشكلة نقطع مع بعض من غير ما نحاول نمد حبال الود من اول وجديد ده اللي عاوز أوصله ليك بجد ..خطيبتك بتعتذر ليك يا ع ".

السوشال ميديا تنشر لافتات اعتذار فتاة لخطيبها

وانتشرت الرسالة على نطاق واسع حتى تخطت حدود الشوارع ووصلت الى رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صفحات وجروبات مدينة طنطا لمساعدة الفتاة لتوصيل رسالتها لخطيبها.

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي سلسلة من الدعوات للصلح بين الخطيبين عبر السوشيال ميديا بالدوام التواصل والصلح بينهما حفاظا علي مشاعر الحب والود التي تجمعهم .