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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد 4 أشهر .. إيرادات كيرة والجن الأعلي في تاريخ السينما المصرية

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

تمكن الفنان كريم عبد العزيز من تحقيق إيرادات عالية من خلال فيلمه كيرة والجن بعد مرور 15 أسبوعاً علي طرحه في دور العرض السينمائية . 

وحقق فيلم كيرة والجن من بطولة كريم عبد العزيز و أحمد عز ايرادات بلغت 117 مليون و 477 ألف جنيه ، ليتمسك الفيلم بالأعلي ايرادا في تاريخ السينما المصرية . 

وحقق الفيلم في أسبوعه ال 15 ايرادات بلغت 621 الف جنيه بينما بلغت ايراداته امس ما يقرب من 52 ألف جنيه رغم طرح طرح أعمال سينمائية جديدة اخري خلال الايام الماضية . 

كريم عبد العزيز والحشاشين : 

ومن ناحية أخري يواصل الفنان كريم عبد العزيز تصوير مسلسله الجديد والذي يحمل اسم الحشاشين (ابطال واباطيل من وحى التاريخ) ، ويناقش العمل حقيقة حسن الصباح وفرقة الحشاشين الذين ارعبوا العالم كله فى القرن الحادى عشر ، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال واخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجى-تامر مرسى .

وكشف الفنان كريم عبد العزيز ، كواليس اختيار مسلسل الحشاشين ليخوض به الموسم الرمضاني المقبل.

وقال كريم عبد العزيز، خلال لقائه مع الإعلامية هبة الأباصيري على هامش ندوة فيلمه" الفيل الأزرق " في الرياض: "لما اتعرض عليا المسلسل أنا سقعت وتلجت حرفيا، الموضوع مهم جدا وأبعاده الفكرية مهمة جدا وجديدة ".

وأضاف : " محتاج تحضير كويس جدًا، وفرحان جدا بالتعاون لثالث مرة  مع المخرج  بيتر ميمي، والتعاون لأول مرة مع عبد الرحيم كمال".

 كريم عبد العزيز يتصدر مؤشرات البحث: 

وكان قد تصدر الفنان كريم عبد العزيز مؤشرات البحث بعد نشره صورة نشره عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر كريم عبد العزيز، بإطلالة شتوية من أمام البحر وعلق قائلا : صباح الورد عليكم .

كريم عبد العزيز احمد عز الفنان كريم عبد العزيز بيتر ميمي عبدالرحيم كمال فيلم كيرة والجن مسلسل الحشاشين

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