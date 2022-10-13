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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيام قرطاج السينمائية يكرم داود عبد السيد في دورته الـ 33

صدى البلد

أعلنت هيئة أيام قرطاج السينمائية، تكريم المخرج الكبير داود عبد السيد خلال الدورة الـ 33 التى ستنطلق فى 29 أكتوبر الجاري وحتى 5 نوفمبر.

واختارت هيئة أيام قرطاج السينمائية، تكريم 6 سينمائيين هم "الفنان التونسي الراحل هشام رستم، والمخرجة كلثوم برناز، والمخرجة الجزائرية الراحلة يمينة بشير الشويخ، إضافة إلى الممثلة الايفوارية "ناكي سي سافاني"، والمخرج الكبير داود عبد السيد والمخرج المغربي محمد عبد الرحمان تازي".

وكشفت الإدارة عن أن الفنانة هالة صدقي والفنانة غادة عبد الرازق ستكونان من ضيفات هذه الدورة.

وتحتفل أيام قرطاج السينمائية طوال سنة 2022 بربيعها السادس والخمسين، والذي يمثل أكثر من نصف قرن من الالتزام والعمل في خدمة السينما الأفريقية والعربية والآسيوية والأمريكية اللاتينية، مع الحفاظ على جذوة الانفتاح للأفضل في مجال الإنتاج السينمائي العالمي.
وشكلت ايام قرطاج السينمائية على امتداد عقود خلت موعدا ثقافيا مهما وفضاءً مفتوحا للسينمائيين ومحترفي الصناعة السينمائية من تونس وبلدان العالم، حيث كانت منذ انبعاثها ولا تزال في خدمة السينما فضلا عن انفتاحها على مجالات الانتاج السينمائي العالمي.

وتنعقد الدورة الجديدة لأيام قرطاج السينمائية برئاسة سنية الشامخي وهي أستاذة محاضرة بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت، ومتحصلة على الدكتوراه في السينما والسمعي البصري والتلفزيون من جامعة باريس بانتيون -السربون، وعلى شهادة في تصميم الصورة والاخراج وكتابة السيناريو.
كما أن سنية الشامخي مخرجة، وباحثة، وكاتبة، حيث قامت بتأليف أربعة أعمال أدبية، وحصلت على العديد من الجوائز الوطنية والدولية منها جائزة زبيدة بشير سنة 2008 للابداع النسوي، وجائزة الكومار للعمل الروائي الاول سنة 2009،مثلما شغلت مناصب عدة من ذلك ادارتها للمركز الوطني للسينما والصورة ،وللمهرجان الوطني للسينما ،ولجمعية مخرجي الافلام التونسية.
 اما المدير الفني لايام قرطاج السينمائية فهو ابراهيم اللطيف مخرج، ومنتج، واعلامي، متحصل على الماجستير في علوم التواصل والاتصال من جامعة السربون بباريس، وقد تقلد عدة مسؤوليات اهمها اداراته لايام قرطاج السينمائية في دورتين 2015 و2016، الى جانب توليه الادارة الفنية للأيام في دورتها لسنة 2020.

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